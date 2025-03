[DOSSIER] Les hypothèses du document présenté par le gouvernement central

• Les natifs inscrits sur le tableau annexe de 1998 à 2010, soit 12 441 personnes ; • Les conjoints de citoyens calédoniens avec une durée à déterminer ; • Les personnes présentes depuis plus de 10 ans et qui sont parents d’enfants nés en Nouvelle- Calédonie ; • Les personnes présentes depuis plus de 10 ans et moins de 15 ans en Nouvelle-Calédonie et qui justifient de 10 points « citoyens ».

Seraient électeurs aux élections provinciales,



• Les natifs ;

• Les conjoints de citoyens calédoniens avec une durée à déterminer ;

• Les personnes présentes depuis plus de 10 ans et qui sont parents d’enfants nés en Nouvelle- Calédonie ;

• Les personnes présentes depuis plus de 10 ans et moins de 15 ans en Nouvelle-Calédonie et qui justifient de 10 points « citoyens ».