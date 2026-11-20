L’effacement de la mémoire collective est une autre forme de violence subie par les femmes. À l’origine d’un jeu des sept familles, de l’association Femmes du Caillou et du livre L’archipel des audacieuses, l’autrice et biographe Sophie Minet s’est heurtée au même problème. Pourquoi la place des femmes dans l’histoire calédonienne est-elle si difficile à retrouver et que perd-on à la laisser dans l’ombre ?
Pour faire un jeu des sept familles, Sophie Minet cherchait quarante- deux femmes qui avaient marqué la Nouvelle-Calédonie. Elle pensait y parvenir sans difficulté, en consultant simplement les archives. L’autrice et biographe n’a pu que constater l’étendu du manque : « un désert total ». C’est donc auprès des vivants et plus précisément des vivantes que l’autrice a pu constituer ses sources.
De ces recherches est aussi né un livre, L’archipel des audacieuses. En parallèle, Sophie Minet a participé à la création de Femmes du Caillou, une association qui s’est donné pour but de valoriser le matrimoine calédonien. « C’est un mot qui existait en plus au Moyen Âge », rappelle-t-elle. Il désignait alors les biens hérités de la mère. Remis en circulation par les mouvements féministes, il désigne aujourd’hui l’héritage culturel transmis par les femmes.
RETROUVER LES SOURCES VIVANTES
Au travers de ses rencontres avec les familles, les amies, les anciennes militantes, Sophie Minet a reconstitué ce qui avait disparu de la mémoire collective. Souvent, ce sont des femmes qui lui ont ouvert ces portes et raconté ces vies. Une part du matrimoine tient à ces sources vivantes. Si leur parole se perd, le risque est que l’histoire disparaisse également.
Lors de sa première dédicace, des gens qui avaient connu la pêcheuse de Balabio, dont Sophie dresse le portrait, sont venus lui témoigner de l’importance de cette femme dans leur vie. « D’être médiatisé, ce n’est pas ça qui fait ta valeur. » Préserver le matrimoine, c’est aussi transmettre ce qui a compté à l’échelle d’un village. Ancienne professeure des écoles, Sophie Minet envisage aussi de travailler sur un livret pédagogique pour les cours d’histoire.
L’invisibilisation se joue aussi dans les noms que l’on retient. En 1993, l’historienne des sciences Margaret Rossiter a nommé « effet Matilda » la tendance à minimiser les contributions des chercheuses ou à en attribuer le mérite à des hommes. « Ce sont les noms des maris que l’on a retenus », confirme Sophie Minet.
À Do Neva, selon la biographe, Jeanne André-Michel a poussé son mari, un certain pasteur Maurice Leenhardt, à s’intéresser à la scolarisation des filles, par exemple, sans que l’on se souvienne vraiment d’elle aujourd’hui. En 1904, Marie Nervat signe avec son mari, Jacques, le roman Célina Landrot, fille de Pouembout. Les deux noms figurent sur le livre, mais pas sur le timbre qui, en 1994, rendra seulement hommage à Jacques.
DES LUTTES QU’ON A LAISSÉES DANS L’OMBRE
Les luttes féministes ne datent pourtant pas d’hier. Dès 1944, le Groupement des femmes françaises de Nouvelle-Calédonie, autour de Jeanne Tunica y Casas et Pauline de Aranda-Fouché, réclamait des droits politiques et des avancées sociales. Des femmes de ce groupe se sont présentées aux élections dès 1945.
Quarante ans plus tard, le Groupe des femmes kanak et exploitées en lutte (GFKEL) compte parmi les organisations fondatrices du FLNKS. Sophie Minet raconte comment le groupe a été marginalisé au sein même du mouvement indépendantiste au moment où ses actions prenaient de l’ampleur. Après le départ de Suzanne Ounei pour la Nouvelle-Zélande en 1985, le groupe a fini par se disperser. « La transmission ne s’est pas faite », explique Sophie Minet qui a pu mesurer l’intérêt de jeunes filles kanak pour le sujet. Quand ces luttes tombent dans l’oubli, les militantes d’aujourd’hui perdent une part de l’histoire de leurs aînées.
Au cours de ses recherches, la biographe a pu mesurer les résistances à la reconnaissance de la place des femmes et « cela réunit tous les bords politiques », souffle Sophie Minet. Dans de nombreux cas, les militantes peinent à faire entendre leurs revendications lorsqu’elles débordent du rôle qu’on leur assigne. Pour l’autrice, l’effacement prive aussi les jeunes de modèles. « Quand je dis jeunesse, c’est garçons, filles. »
Les débats en classe lui ont montré combien ces récits pouvaient aider les filles à « oser prendre leur place » et les garçons à s’inspirer d’exemples féminins. Elle y voit une façon de « décloisonner » les choix de filières et de formations, en élargissant pour tous les rôles qu’on s’imagine pouvoir tenir.
Mathurin Derel