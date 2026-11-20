Pour faire un jeu des sept familles, Sophie Minet cherchait quarante- deux femmes qui avaient marqué la Nouvelle-Calédonie. Elle pensait y parvenir sans difficulté, en consultant simplement les archives. L’autrice et biographe n’a pu que constater l’étendu du manque : « un désert total ». C’est donc auprès des vivants et plus précisément des vivantes que l’autrice a pu constituer ses sources.

De ces recherches est aussi né un livre, L’archipel des audacieuses. En parallèle, Sophie Minet a participé à la création de Femmes du Caillou, une association qui s’est donné pour but de valoriser le matrimoine calédonien. « C’est un mot qui existait en plus au Moyen Âge », rappelle-t-elle. Il désignait alors les biens hérités de la mère. Remis en circulation par les mouvements féministes, il désigne aujourd’hui l’héritage culturel transmis par les femmes.

RETROUVER LES SOURCES VIVANTES

Au travers de ses rencontres avec les familles, les amies, les anciennes militantes, Sophie Minet a reconstitué ce qui avait disparu de la mémoire collective. Souvent, ce sont des femmes qui lui ont ouvert ces portes et raconté ces vies. Une part du matrimoine tient à ces sources vivantes. Si leur parole se perd, le risque est que l’histoire disparaisse également.

Lors de sa première dédicace, des gens qui avaient connu la pêcheuse de Balabio, dont Sophie dresse le portrait, sont venus lui témoigner de l’importance de cette femme dans leur vie. « D’être médiatisé, ce n’est pas ça qui fait ta valeur. » Préserver le matrimoine, c’est aussi transmettre ce qui a compté à l’échelle d’un village. Ancienne professeure des écoles, Sophie Minet envisage aussi de travailler sur un livret pédagogique pour les cours d’histoire.

L’invisibilisation se joue aussi dans les noms que l’on retient. En 1993, l’historienne des sciences Margaret Rossiter a nommé « effet Matilda » la tendance à minimiser les contributions des chercheuses ou à en attribuer le mérite à des hommes. « Ce sont les noms des maris que l’on a retenus », confirme Sophie Minet.

À Do Neva, selon la biographe, Jeanne André-Michel a poussé son mari, un certain pasteur Maurice Leenhardt, à s’intéresser à la scolarisation des filles, par exemple, sans que l’on se souvienne vraiment d’elle aujourd’hui. En 1904, Marie Nervat signe avec son mari, Jacques, le roman Célina Landrot, fille de Pouembout. Les deux noms figurent sur le livre, mais pas sur le timbre qui, en 1994, rendra seulement hommage à Jacques.