[DOSSIER] Les fils du dialogue sont ténus, mais pas rompus

Connu pour son attachement aux symboles, le président de la République n’y est pas allé par quatre chemins, mercredi 2 juillet, en recevant l’ensemble des Calédoniens invités à Paris pour participer, les uns aux discussions politiques, les autres au volet économique et social du « Sommet sur la Nouvelle-Calé- donie. » Derrière Emmanuel Macron, trois drapeaux : celui de l’Union européenne, le drapeau français, mais également celui du FLNKS. Inédit.

Les Loyalistes avaient imaginé ce rendez-vous parisien comme celui du désaveu pour Manuel Valls. Il n’en a rien été. À l’Élysée, le chef de l’État a reposé les conditions des négociations : il ne peut pas y avoir d’émancipation pleine et entière, trois référendums s’étant soldés par le « non » à l’indépendance, mais la revendication indépendantiste, portée par près d’un électeur sur deux, doit également être entendue. En somme, les bases posées par Manuel Valls depuis qu’il s’est saisi du dossier calédonien. Parmi les solutions envisagées, celle d’un « État associé », a assuré le chef de l’État aux participants, selon une source proche du dossier. Une solution qui pourrait être décidée et soumise au vote des Calédoniens au terme d’une période de transition dont la durée reste à déterminer, afin de permettre la reconstruction de l’archipel et le retour à la sérénité, a également proposé Emmanuel Macron. Les propositions des délégations vont de cinq à vingt ans minimum.

MÊME MÉTHODE QU’À DEVA

C’est sur cette base que les délégations calédoniennes ont donc commencé à travailler dès le lendemain, jeudi 3 juillet, dans un hôtel de luxe de Bougival, bourgade située dans les Yvelines, à 30 minutes de Paris. Et c’est bien Manuel Valls qui est à la manœuvre. La méthode est la même qu’à Deva : des séances plénières, entrecoupées de réunions thématiques où sont traitées, notamment, les questions économiques et sociales, en petit comité. D’abord prévues pour se terminer au plus tard dimanche 6 juillet, les discussions ont été prolongées d’un jour, puis de deux, avant qu’un nouvel horizon ne soit fixé au vendredi 11 juillet, au retour d’Emmanuel Macron de sa visite d’État au Royaume-Uni. Une conclusion des travaux à l’Élysée est envisagée.