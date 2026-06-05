[DOSSIER] Les favoris de Pierre Wajoka : « l’Espagne, la France et l’Argentine »

Entraîneur de l’équipe senior de l’AS Magenta, Pierre Wajoka est l’un des plus fins connaisseurs du football sur le territoire. Cet ancien sélectionneur des U-20 calédoniens qualifiés pour la Coupe du monde au Chili et ex-adjoint de Johann Sidaner pour l’équipe A, livre une analyse sur la prochaine compétition mondiale aux États- Unis, Mexique et Canada.

DNC : Que représente, pour vous, expert du foot, une Coupe du monde ?

Pierre Wajoka : C’est l’excellence, la performance, le haut niveau avec les meilleurs joueurs du monde. C’est le summum. La Coupe du monde réunit ce qu’il y a de meilleur dans le football.

Cette édition 2026 est-elle si particulière ?

Oui, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 48 équipes nationales, au lieu de 32, vont y participer. La Fifa [Fédération internationale de football association] a donné la chance à des « petites nations » de se qualifier et ainsi de développer la pratique au sein de leur territoire. Je pense notamment à Haïti, à la République démocratique du Congo… Ensuite, cette Coupe se déroule dans trois grands pays : Canada, Mexique et États-Unis. C’est bien. Il y a toujours du nouveau. Un nouveau terrain, etc., je me mets à la place des joueurs. Je n’aime pas la monotonie. Rester toujours au même endroit, à un moment donné, c’est fatigant.

Il y a des favoris, mais des équipes peuvent, selon moi, surprendre. Une équipe d’Asie peut déjouer les pronostics. Une d’Afrique, arriver en finale. Le football a tellement évolué. Auparavant, un entraîneur brésilien s’occupait du Brésil. Aujourd’hui, c’est l’Italien Carlo Ancelotti. Le jeu évolue. Regardez l’équipe du Sénégal. La majorité des joueurs joue à l’extérieur du pays, en Angleterre, en Italie, en Espagne… Automatiquement, le niveau s’élève.

Cette équipe pourrait-elle créer la surprise ?

Le Sénégal, oui. Je vois bien cette nation embêter les grosses équipes. D’ailleurs, le premier match de l’équipe de France est contre le Sénégal. Je vois bien aussi le Japon. Très dur à jouer. Ils courent beaucoup, sont très mobiles, techniques et sérieux. On connaît la culture japonaise.

Je pense aussi au Maroc, qui développe ses centres de formation depuis plus de quinze ans. C’est ce qui fait la différence chez les jeunes. Des joueurs me rappellent Zidane, Benzema, Ben Arfa. Il ne faut pas oublier que le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il avait battu le Portugal. Il continuait à jouer après un but, toujours.