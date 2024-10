[DOSSIER] « Les exploitations se dirigent vers la polyculture »

DNC : Comment le secteur agricole a-t-il vécu la crise du 13 mai ?

Jean-Christophe Niautou : J’ai envie de reformuler la question. Comment a-t-on vécu cette crise supplémentaire ? En plus du Covid, de la guerre en Ukraine, du 13 mai, nous avons eu aussi La Niña, la sécheresse et nous subissons la crise la plus importante : le changement climatique.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?

Nous nous sommes très vite vus confrontés à des problématiques purement logistiques. Quand le seul axe routier qui mène vers le principal centre de consommation est bloqué, vous n’avez plus de possibilité de vendre votre marchandise et de recevoir les intrants nécessaires [engrais ou aliments pour les animaux] et le carburant.

Comment a réagi la Chambre d’agriculture et de la pêche?

La Chambre a fait de la gestion de crise au sens propre, c’est-à-dire identification des besoins, traitement des urgences et gestion de logistique avec des barges et des bateaux.

Des productions ont-elles été perdues ?

Des parcelles ont dû être détruites : soit les cultures arrivaient à terme et ne trouvaient pas de marché, soit elles étaient en concurrence avec les parcelles précédentes. Malgré tout, les exploitants ont tenu leur planning de plantation.

Et concernant l’élevage ?

Les deux abattoirs de l’Ocef, à Païta et à Bourail, étaient inaccessibles durant cette période. Dans les élevages bovins, les animaux étaient à la peine dans les pâturages. Dans les élevages porcins, vous n’aviez pas les aliments suffisants. On a eu une très forte mortalité. Aujourd’hui, on a un planning d’abattage complètement décalé. Cela nous amène à un chiffre ahurissant, on devrait avoir d’ici la fin d’année entre 1 000 et 1 500 tonnes de viande surgelée en stock.

Les principaux axes routiers ont rouvert. Les problématiques sont-elles les mêmes ?

20 % des surfaces commerciales du Grand Nouméa ont été détruites. Avant le 13 mai, 70 % de la production agricole calédonienne était vendue via la grande distribution. Or, nous sommes dans un pic de production. On se retrouve avec un afflux important de marchandises et des consommateurs qui ne sont pas présents ou n’ont pas les moyens.