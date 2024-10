[DOSSIER] Les entrepreneurs cherchent un nouveau souffle

Après un temps de pause forcé, les chefs d’entreprise tentent de relancer leur activité. Assurances, baisse des commandes, sécurité… Plusieurs obstacles se dressent face à eux.

« À chaque fois que je viens, j’ai mal au cœur ». Appuyé sur la carcasse d’un véhicule utilitaire brûlé, Christophe Tourdot montre ce qu’il reste de son entreprise à Ducos, Côté bureau : un dock condamné suite à un incendie, des chaises de bureau fondues par la chaleur… Et un sentiment d’immense gâchis. « Dans la nuit du 13 au 14 mai, à 3 h 42, j’ai reçu un appel de la société de sécurité pour une intrusion. Ils n’avaient pas moyen d’y aller. Ils se faisaient caillasser. Je suis venu à 7 h 30. Tout était calciné. »

Le chef d’entreprise a rapidement engagé les procédures auprès des assurances et les demandes d’aide. Il n’a pas le temps d’attendre. « J’avais des conteneurs sur le port et d’autres qui arrivaient ». Aujourd’hui, il a rouvert un magasin à la ZAC Panda. « J’ai conservé mes huit employés », se réjouit Christophe Tourdot.

Au début des émeutes, pendant plusieurs jours, des chefs d’entreprise ont partagé son angoisse. « Je suis venu contre l’avis de mon épouse. Je lui ai fait croire que je partais pour aller chercher un paquet de cigarettes. Je voulais voir l’état de Ducos », se souvient Marie-Laurent Le Panse, vice-président du secteur artisanat à la CPME-NC. « Après la désolation de voir que le dock du copain a brûlé, que le magasin de l’autre a été pillé, les premières semaines, à la quincaillerie, on perdait une heure parce qu’on parlait. On vidait notre sac. »

DES DIFFICULTÉS INATTENDUES

Des mois plus tard, les entrepreneurs cherchent à maintenir leur activité. Non sans difficultés. « Parmi les problèmes qu’on n’aurait pas imaginés, il y a les assurances. Il est à chaque tournant. Nous sommes dans l’attente d’indemnisations qui permettraient de commencer à reconstruire », pointe Stéphane Yoteau, vice-président à la CCI-NC.

La question de rebâtir elle-même se pose pour bon nombre de sociétés détruites. Au-delà du manque de finances, l’économie traverse un manque de confiance en l’avenir. « C’est difficile de se dire “je vais emprunter pour 10 ou 15 ans” sans avoir un minimum de visibilité. Et cette visibilité, nous ne l’avons pas aujourd’hui. »

Les effets de la crise ne se limitent pas aux établissements incendiés ou pillés. « L’économie s’étouffe. Il y a moins d’échanges. Tout le monde ralentit ses dépenses », constate Barbara Vlaeminck, gérante des sociétés Metalco.nc et Socometal.nc. Son entreprise, située à Numbo, a été épargnée par les dégradations, mais son activité a été stoppée pendant trois semaines. Et la reprise n’est pas au rendez-vous. « Nous avons un contrat avec Prony Resources de maintenance industrielle et sur la mine. Pour l’instant, ça n’a toujours pas redémarré. C’est 40 % de notre chiffre d’affaires. Le problème, c’est que même si on a d’autres clients, l’économie devient atone. Au fur et à mesure, on plonge en termes de chiffres. »

L’entreprise a dû recourir à un premier plan social. « C’est un crève-cœur parce que nous sommes en train de perdre toutes nos compétences, s’inquiète la gérante. Il faut à un moment que l’activité redémarre. »

Une interrogation subsiste. Si la relance économique a bien lieu, se fera-t-elle sur la presqu’île ou sur des zones d’activité moins touchées par les exactions ? Angelo Doom a perdu sa société Hydroclean lors de l’incendie de Ducos Factory. Il veut se réimplanter. Où ? « À Ducos. C’est là où tout se passe. Ce sera toujours le centre », assure le chef d’entreprise.

Une surveillance privée

Des entrepreneurs ont créé en juin l’Aded, l’agence de développement de Ducos. « L’objectif principal est de pouvoir mutualiser les entreprises pour sécuriser le quartier », explique Sonia Critg, présidente de l’association. Ducos est ainsi divisé en trois secteurs surveillés par trois véhicules équipés, avec deux personnes à l’intérieur, et un coordinateur. Aded compte 120 adhérents, qui cotisent selon leur taille, leur statut et leur chiffre d’affaires. Le montant oscille entre 10 000 et 300 000 francs par mois. « Tous les deux ou trois jours, nous avons encore des départs de feu, des tentatives d’infraction ou des gens en état d’ébriété. Nous essayons de préserver nos biens et nos emplois pour arrêter l’hémorragie. »

Fabien Dubedout