[DOSSIER] Les cônes marins, une source prometteuse pour la médecine

Lorsque le cône, ce petit mollusque marin visible sur les plages calédoniennes, se sent en danger ou s’apprête à capturer une proie, il dégage un venin très puissant, capable de paralyser, voire de tuer un humain. Si les Calédoniens connaissent son danger, ils ignorent néanmoins son potentiel thérapeutique. Depuis les années 2000, certaines molécules issues de ce venin sont utilisées dans la fabrication de médicaments contre la douleur chronique, avec une efficacité bien supérieure à la morphine, mais sans effets d’accoutumance.

C’est sur cette piste prometteuse que travaille depuis 2021 la start-up calédonienne Game of Cônes, fondée par Matthieu Mancebo. Son intérêt pour les propriétés thérapeutiques du venin des cônes débute en 2018, lorsque sa femme développe une maladie auto-immune, source de douleurs chroniques.

Pendant deux ans, le kinésithérapeute mène des recherches approfondies sur cette alternative. « C’est durant cette période qu’il a découvert que sur 700 espèces répertoriées dans le monde, plusieurs centaines se trouvent dans les eaux calédoniennes, dont certaines endémiques au territoire », précise Julien Ravel, son associé, qui rejoint l’aventure en 2020. Une ressource importante, qui « peut réellement apporter un « plus » au pays ».