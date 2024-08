[DOSSIER] Les commerces voient leur activité fondre

Les couleurs éclatantes des vitrines ont disparu derrière un épais rideau métallique. La galerie marchande du centre commercial Teari à Koné est devenue plus sombre. Au moins quatre boutiques ont fermé sur une dizaine de magasins. Sous l’enseigne du caviste Bottle Shop, où les « expats » – pour expatriés – de Koniambo Nickel et des sous-traitants aimaient acheter un nectar, l’activité a bien baissé. « Nous ne sommes plus sur un haut ticket, mais sur un ticket moyen qui s’affaiblit », regrette Pauline, vendeuse, évoquant le niveau de la facture lors du passage en caisse.

Dans l’historique supermarché implanté au centre du village, désormais de marque Auchan, 400 clients en moyenne par jour viennent faire leurs courses aujourd’hui, « contre 600 auparavant. Le chiffre d’affaires était en croissance ces dernières années », se rappelle Ségolène Reb, responsable du magasin. Maintenant, « les gens, qu’ils soient employés de KNS ou non, font attention à la dépense. Ils n’ont plus de sous ».

TRÉSORERIE LIMITÉE

Le Nord, et plus particulièrement la région VKP pour Voh-Koné-Pouembout, plie sous les mauvais coups, de l’annonce du retrait de Glencore en février et des départs d’expats aux répercussions des exactions du Sud et proches licenciements à Koniambo Nickel. « Nous étions dépendants à 80-90 % à KNS et ses sous-traitants », explique Bruno Cazaubon, directeur de l’hôtel Le Pacifik Koné qui, au fil des annonces et des effets des émeutes, a mis « le premier puis le deuxième genou à terre ».

Le restaurant est fermé pour la clientèle extérieure depuis le 13 mai. Si le taux de remplissage a sensiblement augmenté ensuite avec les forces de l’ordre, mais aussi les salariés de KNS en attente du départ et des techniciens engagés sur un chantier à Népoui, la trésorerie ne permet de tenir que jusqu’en octobre. « C’est l’inconnu, résume le dirigeant de l’établissement hôtelier. On vit au jour le jour. »