[DOSSIER] Les cinq enjeux des prochains mois

♦ QUELLE AIDE ?

C’est tout l’enjeu. Paris n’a eu de cesse de répéter qu’il sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Mais de quelle façon ? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : élaboration du plan S2R, récente nomination d’un Premier ministre et d’un ministre des Outre-mer, situation financière de l’administration centrale. Le soutien à trouver « passe par des voies dédiées », qui seront « liées aux discussions et au contenu du projet de la loi de finances 2025 (PLF) », examiné à l’Assemblée nationale à partir de la mi-octobre. Le cas des avances remboursables pourrait y être débattu, concernant la nature de ces aides, qui « peuvent prendre d’autres formes ». « Aujourd’hui, cela s’appelle comme ça. Je ne sais pas ce qu’il en sera dans le cadre du PLF. » Le mois de novembre reste une inconnue. Si l’enveloppe devrait être maintenue, certains dispositifs pourraient évoluer. Une « sortie », du moins en partie, du chômage partiel est « envisagée, car il empêche la reprise de l’activité des entreprises et le redémarrage de l’économie ». Le fonds de solidarité pour les entreprises constitue, lui, un outil « transitoire par définition ».

♦ DES RÉFORMES INÉLUCTABLES

L’État conditionne son aide financière à la réalisation de réformes. La priorité, selon Stanislas Alfonsi, demeure le Ruamm. Il y a aussi « la rationalisation des charges, notamment de fonctionnement, pesant sur les collectivités, un sujet inévitable, tout comme la fiscalité, les transports, le logement, l’exercice des compétences, etc. », liste l’énarque, soulignant que « l’État ne dicte pas le contenu des réformes ». L’objectif ? Asseoir l’équilibre de ces dispositifs afin de garantir leur pérennité. Le gouvernement central accompagnera le territoire « techniquement et très vraisemblablement financièrement » dans ce mouvement.

♦ PLAN S2R OU PLAN QUINQUENNAL ?

L’État collabore avec le gouvernement local sur le plan S2R, dans lequel Stanislas Alfonsi voit « une méthode ». « Ce n’est pas juste tu donnes de l’argent et puis on verra plus tard. » L’autre proposition, le plan quinquennal de Calédonie ensemble, n’a « visiblement pas mobilisé les mêmes préoccupations ». Ce sont « des modalités usuelles. On fait un constat, on met l’État en accusation et on dit : il faut mettre 500 milliards sur la table ». Malgré tout, la demande, « à prendre en considération », « sera adressée au gouvernement central qui traitera le sujet ». Le haut fonctionnaire appelle à une convergence. « Tout ce que l’on espère, c’est qu’à un moment donné, il y ait une mise en synergie. »

Anne-Claire Pophillat