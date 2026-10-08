[DOSSIER] Les chefferies cherchent à retrouver toute leur place

Réunis les 24 et 25 septembre en assemblée du peuple kanak, les représentants de l’alliance des royaumes kanak, Inaat ne Kanaky, ont précisé les chantiers engagés deux ans plus tôt à Maré : restructuration des chefferies, délimitation des espaces coutumiers et développement économique. Hippolyte Sinewami-Htamumu, grand chef de la Roche, à Maré, a également passé la main à Roch Wamytan, grand chef du district de Pont-des-Français et président du Conseil de la tribu de Saint-Louis.
À Maré, en septembre 2024, la formule de « déclaration unilatérale de souveraineté » avait marqué les esprits. Prononcée symboliquement le 24 septembre, elle revendiquait notamment des moyens propres pour permettre aux autorités coutumières de conduire leurs politiques.
Hippo- lyte Sinewami-Htamumu parlait alors de « gérer ses affaires coutumières avec ses propres moyens ». Depuis plusieurs années, des autorités coutumières sont réinstallées dans différentes tribus de la Grande Terre. L’alliance des royaumes kanak (ARK) a fait de cette « restructuration » l’un de ses principaux chantiers, tout comme le Sénat coutumier.
À la tribu de Bayes, en avril dernier, une précédente assemblée du peuple kanak insistait sur la nécessité de « consolider la chaise » des grands chefs et de « retracer les chemins entre les grandes cases ». Avant de parler développement, il s’agit de remettre les chefferies en état de fonctionner.
« C’est nous qui allons décider de ce qu’on va faire de la terre, de comment on va organiser nos royaumes », résumait un des grands chefs. Agriculture, pêche, tourisme ou mine : « Ce sont des forces qu’il va falloir relever et affirmer par nous-mêmes. C’est à nous de mettre en place le modèle qu’on veut, avec les richesses que nous avons. »
RETROUVER UNE PLACE AUPRÈS DES JEUNES
Ce mouvement prend une résonance particulière depuis les émeutes de 2024. Roch Wamytan dit voir une partie de la jeunesse, « marginalisée » et « stigmatisée », revenir vers les coutumiers. À leurs yeux, selon lui, les chefs conservent l’image de personnes « propres, non corrompues ». Pour Roch Wamytan, ce retour s’inscrit dans une histoire plus longue. À la sortie du régime de l’indigénat, rappelle-t-il, les chefs continuaient à gérer une grande partie des affaires internes.
Puis le système électif a progressivement déplacé le centre du pouvoir. « On nous a enlevé le pouvoir et on l’a donné aux politiques », résume-t-il. Les travaux des anthropologues Christine Demmer et Christine Salomon décrivent, à partir des années 1950, une « double filière » de représentation kanak : aux coutumiers, les affaires familiales et foncières, pendant que les élus s’approprient progressivement les affaires du territoire. Le pouvoir s’éloigne petit à petit des chefferies alors qu’à l’origine, les élus étaient souvent eux-mêmes des autorités coutumières.
Ce retour vers la coutume est cependant inégal. Dans l’aire Drubea-Kapumë, un diagnostic engagé en 2025 souligne, au contraire, combien le lien s’est distendu. « Les jeunes ne reconnaissent pas les institutions coutumières », constatait Raphaël Mapou, à l’origine du travail sur le schéma d’aménagement et de développement de l’aire Drubea-Kapumë. Les enquêtes de terrain font apparaître des difficultés de transmission entre générations et une jeunesse qui ne comprend plus toujours le rôle des chefferies.
METTRE LES TERRITOIRES SUR LE PAPIER
Un autre chantier porte sur la géographie coutumière. L’alliance demande aux clans, aux tribus et aux royaumes de coucher sur le papier leurs « zones d’influence coutumière » : les espaces sur lesquels s’exercent leurs responsabilités, les liens entre clans, les lieux et leur histoire. L’exercice qui réveille parfois de vieilles querelles est loin d’être évident, comme le montre le travail engagé par l’aire Drubea-Kapumë.
Les chefferies cherchent à reconstituer leurs espaces d’origine pour déterminer où leur avis devrait être sollicité lorsqu’un projet a des conséquences sociales ou environnementales. « Le territoire ne tient pas compte que du statut du foncier, c’est la zone d’influence », expliquait Raphaël Mapou.
L’idée de redonner une place centrale aux chefferies n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà dans la Charte du peuple kanak adoptée en 2014. Celle-ci définissait l’« assemblée du peuple kanak » comme la réunion des chefferies des huit pays coutumiers et présentait les chefs et chefs de clan comme détenteurs d’une « souveraineté naturelle sur leurs territoires traditionnels ».
RÉPARTIR LES RÔLES AVEC LE SÉNAT COUTUMIER
Après plusieurs années de tensions avec le Sénat, Roch Wamytan, à qui Hippolyte Sinewami-Htamumu vient de passer le relais, veut renouer le lien. « On ne peut pas continuer comme ça avec deux institutions qui se marchent sur les pieds », estime-t-il. Aux chefs, selon lui, le terrain, les familles, les terres et le développement et au Sénat coutumier, les textes, les réglementations et les grands dossiers.
L’alliance veut aussi renforcer la capacité des territoires à développer leurs activités économiques. Mais Roch Wamytan met en garde contre la confusion des rôles. « La chefferie, c’est la coutume. Il ne faut pas la mélanger à la question économique. » Pour lui, les projets doivent être portés par des structures intermédiaires, les chefs n’étant pas des chefs d’entreprise.
Le grand chef de Saint-Louis souhaite égale- ment travailler avec le Sénat coutumier sur le dossier de la justice transitionnelle. Une démarche qu’il défend depuis plusieurs années et qu’il juge indispensable pour régler les contentieux du passé, dont les effets continuent, selon lui, de peser aujourd’hui.
Mathurin Derel