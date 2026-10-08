[DOSSIER] Les chefferies cherchent à retrouver toute leur place

À Maré, en septembre 2024, la formule de « déclaration unilatérale de souveraineté » avait marqué les esprits. Prononcée symboliquement le 24 septembre, elle revendiquait notamment des moyens propres pour permettre aux autorités coutumières de conduire leurs politiques.

Hippo- lyte Sinewami-Htamumu parlait alors de « gérer ses affaires coutumières avec ses propres moyens ». Depuis plusieurs années, des autorités coutumières sont réinstallées dans différentes tribus de la Grande Terre. L’alliance des royaumes kanak (ARK) a fait de cette « restructuration » l’un de ses principaux chantiers, tout comme le Sénat coutumier.

À la tribu de Bayes, en avril dernier, une précédente assemblée du peuple kanak insistait sur la nécessité de « consolider la chaise » des grands chefs et de « retracer les chemins entre les grandes cases ». Avant de parler développement, il s’agit de remettre les chefferies en état de fonctionner.

« C’est nous qui allons décider de ce qu’on va faire de la terre, de comment on va organiser nos royaumes », résumait un des grands chefs. Agriculture, pêche, tourisme ou mine : « Ce sont des forces qu’il va falloir relever et affirmer par nous-mêmes. C’est à nous de mettre en place le modèle qu’on veut, avec les richesses que nous avons. »

RETROUVER UNE PLACE AUPRÈS DES JEUNES

Ce mouvement prend une résonance particulière depuis les émeutes de 2024. Roch Wamytan dit voir une partie de la jeunesse, « marginalisée » et « stigmatisée », revenir vers les coutumiers. À leurs yeux, selon lui, les chefs conservent l’image de personnes « propres, non corrompues ». Pour Roch Wamytan, ce retour s’inscrit dans une histoire plus longue. À la sortie du régime de l’indigénat, rappelle-t-il, les chefs continuaient à gérer une grande partie des affaires internes.

Puis le système électif a progressivement déplacé le centre du pouvoir. « On nous a enlevé le pouvoir et on l’a donné aux politiques », résume-t-il. Les travaux des anthropologues Christine Demmer et Christine Salomon décrivent, à partir des années 1950, une « double filière » de représentation kanak : aux coutumiers, les affaires familiales et foncières, pendant que les élus s’approprient progressivement les affaires du territoire. Le pouvoir s’éloigne petit à petit des chefferies alors qu’à l’origine, les élus étaient souvent eux-mêmes des autorités coutumières.