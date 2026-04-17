[DOSSIER] Les bactéries marines, un potentiel insoupçonné

Prélever des bactéries marines pour en faire de la cosmétique, des produits de soin pour les plantes, ou des probiotiques : c’est le pari lancé en 2015 par la start-up Biotecal NC, fondée par Eleftherios Chalkiadakis.

L’aventure commence à la suite de sa thèse*, soutenue en 2013. Il s’intéresse dans un premier temps à la bactérie EPS BT10, utilisée en cosmétique pour ses propriétés lissantes, et collabore avec la boutique de produits naturels Botanik. « Ça avait bien marché, mais malheureusement, le marché calédonien est trop petit. Ça coûte quand même relativement cher », explique-t-il. Pourtant, des partenariats avaient été noués avec des entreprises françaises, mais le Covid a mis un coup d’arrêt aux discussions engagées.

ADAPTATION

Eleftherios Chalkiadakis récolte ses bactéries en milieu intertidal, c’est-à-dire entre la marée basse et la marée haute. Un cadre particulièrement intéressant, car les micro-organismes qui y sont présents font face à de « grosses fluctuations », tant au niveau de la température, de la salinité que des rayonnements UV. Sous stress, ces bactéries produisent des biomolécules de protection et de défense qui peuvent être utilisées à différents niveaux. « C’est une réserve de chimie incroyable », soutient le scientifique.

Après le prélèvement de ces micro-organismes, la seconde étape consiste à créer un « bouillon de culture », en laboratoire. L’objectif est de recréer un environnement propice au développement des bactéries, afin de pouvoir par la suite les isoler et les étudier. « Là, tu peux t’amuser à trouver ce qui la fait stresser afin qu’elle produise les molécules souhaitées. Par exemple, le simple fait de baisser la température peut suffire ».

Accompagné d’un doctorant en microbiologie des sols, il développe par la suite un autre produit, le « Symbio’boost ». Un « cocktail bactérien et fongique, qui permet de booster la croissance de la plante, mais aussi de la protéger des nuisibles, souligne-t-il. Les bactéries vont se mettre en symbiose avec les racines de la plante, et vont capter des nutriments, les transformer, et les rendre assimilables par la plante ». Proposé dans certains commerces de Nouméa, sa vente s’est arrêtée avec les émeutes.