[DOSSIER] Les artisans contraints de s’adapter

Plus d’un an après les émeutes, la situation financière des petits artisans du bâtiment reste fragile. L’incertitude continue de peser sur leur activité, avec des perspectives réduites sur les mois à venir.

Jordan Loirat est affirmatif : son taux d’activité est « largement meilleur que l’année dernière ». En 2024, ce carreleur indépendant a perdu 58 % de son chiffre d’affaires. Actuellement, même s’il ne réalise « pas de gros projets », il est sûr de travailler jusqu’à la fin de l’année.

À ses côtés, Pierre Guillet, menuisier, acquiesce. Contrairement à son ami, lui n’a pas eu de baisse d’activité à la suite des émeutes. « Ça s’est bien enchaîné et cette année aussi », décrit-il. Des situations plutôt positives qui, ils le savent, ne sont pas représentatives de l’ensemble du secteur. Dans leur entourage, de nombreux artisans du bâtiment vivent des moments difficiles. « Il y en a davantage qui galèrent que le contraire […] La réalité, c’est que le monde de l’artisanat ne va pas bien en ce moment, qu’il s’agisse de petits ou gros artisans. Ce qui sauve certains, c’est leur bonne réputation, et s’ils sont installés depuis longtemps ou pas », assurent les deux hommes.