[DOSSIER] L’épineuse question de l’archéologie préventive

Une tranchée en cours de fouilles lors d’un diagnostic archéologique mené par les équipes de l’IANCP. Ces sondages permettent de repérer et d’évaluer d’éventuels vestiges présents dans le sous-sol avant des travaux d’aménagement. © Collection Christophe Sand

L’archéologie préventive détecte et étudie les vestiges menacés par un aménagement avant le premier coup de pelle. Faute d’un cadre organisant projets, prescriptions et financement, son déclenchement dépend encore largement des aménageurs et des provinces.

Aux Écrins de Poé, l’archéologie est arrivée après les pelleteuses. Le département archéologie n’est informé qu’en novembre 2006 de sépultures mises au jour sur un chantier touristique. Un diagnostic est organisé début 2007 pour éteindre un début de scandale. Près de vingt ans plus tard, l’archéologie calédonienne reste souvent une archéologie de sauvetage plus que préventive.

Depuis 2022, le Code de l’urbanisme interdit de commencer les travaux avant l’achèvement d’une opération préventive prescrite. Mais il ne définit ni les projets à transmettre, ni les critères imposant un diagnostic, ni l’autorité chargée d’évaluer le risque et de prescrire l’intervention, ni les modalités de son financement.

Les réglementations provinciales ne comblent que partiellement ce vide. En province Sud, une délibération de 1990 soumet les fouilles à l’autorisation du président, lui permet d’en faire réaliser d’office et oblige à signaler les découvertes fortuites. Elle organise donc l’intervention sur ce qui est connu ou apparaît sous les engins, mais pas l’examen systématique des projets avant les travaux.

Le Code de l’environnement de la province Nord, adopté en 2008, impose, quant à lui, la consultation préalable des autorités coutumières avant une fouille. La collectivité a surtout développé plus tôt une pratique préventive, avec Vavouto comme premier grand chantier anticipé et associant les populations. Elle a aussi évoqué, avec l’IANCP, la création d’une redevance archéologique sans que l’idée n’aboutisse.

AU BON VOULOIR DES PRÉSIDENTS DE PROVINCE

Le système fonctionne donc par sensibilisation. Selon les informations recueillies par DNC, des bureaux d’études et des opérateurs miniers contactent directement l’IANCP pour évaluer le risque archéologique de leurs projets. Pendant un temps, l’institut a croulé sous ces demandes. Les premières expertises n’étaient pas facturées et les interlocuteurs, familiers des procédures métropolitaines, s’étonnaient de leur gratuité. Les acteurs jouaient le jeu sans y être contraints.

La province Sud a néanmoins souhaité centraliser les demandes afin de conserver la main sur la prescription des interventions en écartant les appels directs à l’IANCP. L’institut est ainsi cantonné au rôle d’opérateur, chargé d’exécuter les opérations décidées par la collectivité. Cette organisation nourrit en son sein un sentiment de déclassement. Les archéologues se voient relégués à un rôle d’exécutants, parfois sans pouvoir définir leur méthode.

Faute de circuit automatique, des dossiers se perdent entre bureaux d’études, aménagement et patrimoine. Des sites connus depuis des décennies peuvent ne faire l’objet d’aucun diagnostic. La collectivité qui autorise ou porte un projet peut ainsi décider si son impact mérite d’être examiné, sans critères opposables ni contre-expertise indépendante. Le système ouvre la voie à des choix sélectifs, selon les priorités politiques du moment.

Dans l’Hexagone, les projets répondant à certains critères sont transmis au service régional de l’archéologie. Une redevance acquittée sur certains travaux contribue au financement des diagnostics, tandis que les fouilles prescrites sont, en principe, à la charge de l’aménageur. Rien d’équivalent n’existe à l’échelle calédonienne.

LA CARTE, VÉRITABLE COFFRE-FORT DE L’ARCHÉOLOGIE

Face à cette carence, l’IANCP a entrepris de sa propre initiative de constituer une carte archéologique du pays. Elle réunit coordonnées, rapports, datations, archives et sensibilité archéologique des terrains. Croisée avec une route, un lotissement ou une mine, elle indique où prescrire un diagnostic avant l’arrivée des engins.

Cette mémoire demeure inachevée. Coordonnées anciennes imprécises, rapports jamais remis ou publiés, données conservées par des chercheurs partis ou décédés obligent les équipes à fouiller les revues et les archives pour reconstituer certains dossiers.
La carte est indissociable des collections. C’est elle qui donne leur contexte aux boîtes pleines d’objets conservées dans les réserves de l’institut. Et elle permet surtout de savoir où regarder.

M.D.