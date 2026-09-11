[DOSSIER] L’épineuse question de l’archéologie préventive

Aux Écrins de Poé, l’archéologie est arrivée après les pelleteuses. Le département archéologie n’est informé qu’en novembre 2006 de sépultures mises au jour sur un chantier touristique. Un diagnostic est organisé début 2007 pour éteindre un début de scandale. Près de vingt ans plus tard, l’archéologie calédonienne reste souvent une archéologie de sauvetage plus que préventive.

Depuis 2022, le Code de l’urbanisme interdit de commencer les travaux avant l’achèvement d’une opération préventive prescrite. Mais il ne définit ni les projets à transmettre, ni les critères imposant un diagnostic, ni l’autorité chargée d’évaluer le risque et de prescrire l’intervention, ni les modalités de son financement.

Les réglementations provinciales ne comblent que partiellement ce vide. En province Sud, une délibération de 1990 soumet les fouilles à l’autorisation du président, lui permet d’en faire réaliser d’office et oblige à signaler les découvertes fortuites. Elle organise donc l’intervention sur ce qui est connu ou apparaît sous les engins, mais pas l’examen systématique des projets avant les travaux.

Le Code de l’environnement de la province Nord, adopté en 2008, impose, quant à lui, la consultation préalable des autorités coutumières avant une fouille. La collectivité a surtout développé plus tôt une pratique préventive, avec Vavouto comme premier grand chantier anticipé et associant les populations. Elle a aussi évoqué, avec l’IANCP, la création d’une redevance archéologique sans que l’idée n’aboutisse.

AU BON VOULOIR DES PRÉSIDENTS DE PROVINCE

Le système fonctionne donc par sensibilisation. Selon les informations recueillies par DNC, des bureaux d’études et des opérateurs miniers contactent directement l’IANCP pour évaluer le risque archéologique de leurs projets. Pendant un temps, l’institut a croulé sous ces demandes. Les premières expertises n’étaient pas facturées et les interlocuteurs, familiers des procédures métropolitaines, s’étonnaient de leur gratuité. Les acteurs jouaient le jeu sans y être contraints.