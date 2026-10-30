[DOSSIER] Le vote du moratoire a révélé les positions politiques

Le vote boulevard Vauban est intervenu quelques jours après la signature d’un décret du président américain Donald Trump destiné à autoriser l’extraction minière des grands fonds marins, y compris dans les eaux internationales. Une décision qui va à l’encontre des règles du droit international, avait rappelé l’agence de presse AFP.

Les élus du Congrès ont adopté mardi 29 avril 2025 un moratoire sur l’exploration, la prospection et l’exploitation de ces ressources minérales au sein de l’espace maritime de l’archipel pour une durée de 50 ans, au nom du principe de précaution. D’après la loi du pays, « les missions de recherche ayant strictement pour objet l’acquisition de connaissances scientifiques, à condition qu’elles n’engendrent pas, au regard d’une évaluation environnementale, d’impacts significatifs sur les milieux et les équilibres naturels » ne sont pas soumises à l’interdiction. Et pour cause, bien peu d’éléments solides circulent à ce stade sur ce monde des grandes profondeurs.

« ANTICHAMBRE »

La discussion préalable au Congrès avait révélé d’une part un souci de maîtrise des définitions juridiques inhérentes à ce domaine scientifique et, d’autre part, un écart de vision. « Plutôt que de céder à la logique du profit immédiat, la Nouvelle-Calédonie peut choisir d’être pionnière dans la protection des océans », avait signalé au cours de la séance Jérémie Katidjo Monnier, alors membre du gouvernement en charge de la biodiversité et de la gestion du parc naturel de la mer de Corail, avant de pointer l’appétit des « multi-nationales ».

Un mot avait suscité un bras de fer. Par les interventions de Françoise Suve et Nicolas Metzdorf, les bancs Les Loyalistes avaient milité pour l’élargissement du texte à l’exploration qui, pour cette formation politique, est « l’acquisition de connaissances ». Sauf que « l’exploration est uniquement l’antichambre de l’exploitation » avait posé la rapporteure spéciale, Magali Manuohalalo de Calédonie ensemble, qui a invité à la nuance et à la bonne lecture des termes.

L’extension de la durée du moratoire de 10 à 50 ans, sous le coup d’un amendement du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, afin de récolter un large panel de données nécessaires à la décision, avait fait bondir les élus Loyalistes. « C’est excessif », avait déploré le député Nicolas Metzdorf qui poussera même le pion vers le champ économique. « Les générations futures, c’est aussi garantir qu’elles pourront vivre dignement de l’économie qu’on va leur laisser. »