[DOSSIER] Le vote du moratoire a révélé les positions politiques

Le débat préalable au vote du moratoire en avril 2025 au Congrès avait mis en exergue les notions d’exploration, de prospection et d’exploitation. Avec une différence d’appréciation entre les indépendantistes et Calédonie ensemble d’un côté, et Les loyalistes de l’autre.
Le vote boulevard Vauban est intervenu quelques jours après la signature d’un décret du président américain Donald Trump destiné à autoriser l’extraction minière des grands fonds marins, y compris dans les eaux internationales. Une décision qui va à l’encontre des règles du droit international, avait rappelé l’agence de presse AFP.
Les élus du Congrès ont adopté mardi 29 avril 2025 un moratoire sur l’exploration, la prospection et l’exploitation de ces ressources minérales au sein de l’espace maritime de l’archipel pour une durée de 50 ans, au nom du principe de précaution. D’après la loi du pays, « les missions de recherche ayant strictement pour objet l’acquisition de connaissances scientifiques, à condition qu’elles n’engendrent pas, au regard d’une évaluation environnementale, d’impacts significatifs sur les milieux et les équilibres naturels » ne sont pas soumises à l’interdiction. Et pour cause, bien peu d’éléments solides circulent à ce stade sur ce monde des grandes profondeurs.
« ANTICHAMBRE »
La discussion préalable au Congrès avait révélé d’une part un souci de maîtrise des définitions juridiques inhérentes à ce domaine scientifique et, d’autre part, un écart de vision. « Plutôt que de céder à la logique du profit immédiat, la Nouvelle-Calédonie peut choisir d’être pionnière dans la protection des océans », avait signalé au cours de la séance Jérémie Katidjo Monnier, alors membre du gouvernement en charge de la biodiversité et de la gestion du parc naturel de la mer de Corail, avant de pointer l’appétit des « multi-nationales ».
Un mot avait suscité un bras de fer. Par les interventions de Françoise Suve et Nicolas Metzdorf, les bancs Les Loyalistes avaient milité pour l’élargissement du texte à l’exploration qui, pour cette formation politique, est « l’acquisition de connaissances ». Sauf que « l’exploration est uniquement l’antichambre de l’exploitation » avait posé la rapporteure spéciale, Magali Manuohalalo de Calédonie ensemble, qui a invité à la nuance et à la bonne lecture des termes.
L’extension de la durée du moratoire de 10 à 50 ans, sous le coup d’un amendement du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, afin de récolter un large panel de données nécessaires à la décision, avait fait bondir les élus Loyalistes. « C’est excessif », avait déploré le député Nicolas Metzdorf qui poussera même le pion vers le champ économique. « Les générations futures, c’est aussi garantir qu’elles pourront vivre dignement de l’économie qu’on va leur laisser. »
RETOUR DE DONNÉES
Depuis ces échanges d’avril 2025, aucune discussion publique majeure entre élus du territoire n’est survenue sur la question des grands fonds marins. Une grosse compagnie pétrolière s’est intéressée par le passé à ces possibles ressources de l’archipel. Le moratoire autorise les seules expéditions scientifiques, et sous conditions.
D’ailleurs, plus globalement, lors de la signature d’autorisation de missions, « j’ai exigé qu’il y ait un retour sur les données en faveur de nos centres de recherche » a expliqué, lundi 26 octobre, Johanito Wamytan, membre du gouvernement en charge du secteur de la pêche ainsi que du suivi des sujets en lien avec l’océan et le parc naturel de la mer de Corail.
La question de l’exploitation des fonds marins a fracturé le parti indépendantiste en Polynésie française, le Tavini Huiraatira. En Nouvelle-Calédonie, une opposition frontale interne n’existe pas, pour une raison simple. « Nous sommes encore sous “la cloche” du nickel, a noté Johanito Wamytan. L’optimisation de la ressource que l’on connaît, c’est-à-dire le nickel, concentre l’attention de tout le monde. »
Yann Mainguet
Un moratoire, deux lectures
Adopté par le Congrès le 29 avril 2025, le texte interdit pour 50 ans l’exploration, la prospection et l’exploitation des ressources minérales dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. À noter que 18 conseillers du Rassemblement et de l’Intergroupe Les Loyalistes ont demandé une seconde lecture après le vote du 29 avril 2025. Ils étaient opposés à la durée de 50 ans et souhaitaient la voir réduite. Le 28 mai, leurs deux amendements sont toutefois rejetés par 30 voix contre 14, confirmant ainsi un moratoire pour 50 ans.
Tamtam, un câble aussi observatoire
« Nous espérons que d’ici un an, un an et demi, nous aurons réussi une première mondiale », a annoncé François Houllier, PDG de l’Ifremer, lors de son passage en Nouvelle-Calédonie. Cette première mondiale concerne le projet Tamtam qui doit relier Port-Vila à Lifou par 411 kilomètres de fibre optique. Sa particularité : faire aussi du câble un instrument scientifique.
Quatre nœuds de capteurs sont prévus dans la faille des Nouvelles-Hébrides, pour mesurer notamment les séismes, la pression et la température de l’eau. Le câble pourrait ainsi contribuer à mieux détecter les risques de tsunami et à observer l’océan en temps réel. L’Ifremer finance le volet scientifique, accompagné par l’IRD. Le projet a officiellement été lancé en février 2026 et le câble doit être déployé fin 2027. Les premières données sont attendues début 2028.