[DOSSIER] Le vent en poupe dans l’agriculture

Sur sa propriété située à La Foa, Jean-Michel Delathière utilise depuis plusieurs années un drone, afin de surveiller l’évolution de ses cultures et la présence éventuelle de maladies. « Il faut être vigilant. Le but est de pouvoir freiner leur développement, en agissant le plus proche de l’endroit où elles sont apparues », explique l’agriculteur. En volant à deux mètres au-dessus de son champ, le drone lui permet d’obtenir des photos et d’« avoir une vision fine des départs de maladies », lui donnant la possibilité, par la suite, de « traiter uniquement la partie touchée ».

Avant l’obtention de ce précieux outil, « je marchais au sein de mes parcelles, et cela m’arrivait de passer à côté d’un départ. En plus, la maladie se collait à mes vêtements et se propageait aux autres espaces », décrit-il. Sur le territoire, d’autres agriculteurs recourent également à un drone, pour surveiller leur bétail ou observer l’état de leurs cultures après le passage d’une dépression ou d’un cyclone.

Marc-David Ollivier, agriculteur de La Foa, l’utilise essentiellement pour constater les dégâts des cochons sauvages sur ses cultures de maïs. « C’est compliqué de les remarquer en faisant le tour de la parcelle à pied et c’est souvent trop tard lorsque l’on s’en rend compte, souligne-t-il. En prenant de la hauteur, on arrive à les voir rapidement et à pouvoir réagir très vite, en mettant en place des barrières par exemple ».