[DOSSIER] Le travail illégal gagne du terrain

Difficile, néanmoins, de connaître l’ampleur du travail « au noir » en Nouvelle-Calédonie depuis la période des émeutes, le phénomène étant déjà répandu sur le territoire bien avant 2024. « Il n’y a pas de chiffres qui permettent de le quantifier, cela n’existe pas, indique Bertrand Courte, vice-président du Medef-NC. En revanche, ce que l’on peut a minima déduire, c’est que lorsqu’il y a une forte contraction de l’emploi, il y a forcément derrière une augmentation du travail informel. »

À RÉSORBER

De la même manière, il peut être compliqué d’établir un classement des professions les plus concernées par ce phénomène. Les données à ce sujet sont inexistantes, et à ce stade difficiles à quantifier. La période actuelle, marquée par un chômage important, laisse plus de place à la compréhension qu’à l’incrimination. Il n’en reste que pour les entreprises déclarées, le travail au noir représente une concurrence déloyale. « On peut comprendre que les personnes qui sont aujourd’hui dans la détresse ou dans la précarité optent pour ce système de ‘’la débrouille’’. Ils font comme ils peuvent, et essaient tant bien que mal de gagner un peu d’argent pour pouvoir continuer à vivre, souligne Bertrand Courte. Néanmoins, ce système ne doit pas se développer. Il faut absolument le résorber, car derrière, cela s’avère néfaste pour les entreprises qui paient des charges et déclarent leurs salariés et qui, en plus, au vu du contexte, ont moins d’activité. »