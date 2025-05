[DOSSIER] Le temps long, à Rivière-Salée

Depuis septembre 2024, il y vend des produits de première nécessité et sert directement les habitants au comptoir afin d’éviter toute incivilité. Au travers de cette activité, Wilfried Abdoul est un témoin direct des difficultés rencontrées par les habitants du coin. « Étant donné qu’il n’y a plus le chômage pour certaines personnes, beaucoup sont en galère. Quand ils viennent avec des petites pièces de 5 ou 10 francs pour payer un pain à 130 francs, tu sens bien que ce sont les fonds de tiroir. Du coup, j’essaie d’être malléable avec certains d’entre eux », explique-t-il.

« LA COHÉSION REVIENT »

En fin d’après-midi, les activités de plein air reprennent peu à peu, redonnant un semblant de vie à Rivière-Salée. Sur le stade Bernard-Ukeiwé, les entraînements et matchs de football ont été relancés depuis quelques semaines. Sous la lumière des lampadaires éclairés jusqu’à 22 heures, quelques personnes en profitent pour reprendre la marche.

Plus loin, certaines mamans se rassemblent pour jouer au bingo, pendant que les hommes optent pour la pétanque sur un terrain vague, en face de l’école Les Roses. « Depuis février 2025, nous, les garçons, on a commencé à se retrouver ici, raconte Didier. On discute, ça nous fait du bien. »

Peu à peu, Rivière-Salée renaît ainsi de ses cendres. Et si « tout n’est pas réglé à 100 % », estime Francis Maluia, président de l’association Solidarité RS, on sent bien que la cohésion revient. Il n’y a plus cette peur d’être dans un environnement insécure […] Il faut commencer quelque part, et je pense qu’on a entamé les bonnes marches vers la guérison et la reconstruction ».

Nikita Hoffmann

*Le prénom a été modifié