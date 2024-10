[DOSSIER] Le statut des pompiers remis en cause

Les pompiers dénoncent également une difficulté à évoluer professionnellement, due en partie à un « décalage » important avec l’Hexagone, où des grades toujours en vigueur en Calédonie n’existent plus. « Quand on envoie un major en formation en Métropole, on le regarde avec les gros yeux en lui disant : “ça n’existe plus, pour suivre cette formation il faut être lieutenant” », cite, comme exemple, Anthony Guépy. Sur le territoire, les pompiers ont la possibilité de « gravir les échelons » seulement jusqu’au grade de major. Après, « il n’y a plus rien, regrette l’officier. Alors qu’en Métropole, il y a une possibilité de passer lieutenant de deuxième classe, puis de continuer pourquoi pas jusqu’à capitaine. Donc comment remotiver quelqu’un quand il sait qu’il restera major et qu’il ne bougera pas ? On n’a plus aucun levier pour lui dire : “t’as bien travaillé, je vais te donner un truc en plus” ».

En conséquence, « les jeunes n’ont pas forcément envie de s’engager. Nous en avons qui sont venus, qui ont fait deux ans et sont repartis. Pourtant, ils avaient envie, mais ils se sont dit : “je me fais insulter, caillasser, j’exerce un métier difficile et je n’ai pas d’évolution” », relève Anthony Guépy.

UNE NON-RECONNAISSANCE DES ACQUIS La modification du statut devra également prendre en compte les acquis des jeunes sapeurs-pompiers et des jeunes issus du bac professionnel métiers de la sécurité. Actuellement, lorsque ceux-ci souhaitent devenir pompiers volontaires, « ils repartent à zéro », sans prise en compte du travail précédemment effectué. De la même façon, certaines spécialités que les pompiers ont la possibilité d’acquérir (feux de forêt, intervention à bord des navires, etc.) ne sont pas reconnues. Alors que cela « pourrait légitimer le fait d’être opérationnels » et justifier de « quelques indemnités » supplémentaires. Nikita Hoffmann