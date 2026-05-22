Ses cartes postales, mugs et autres ouvrages tels que le célèbre « Histoire illustrée de la Nouvelle-Calédonie » et la série « Cuisine » colorent le présentoir des commerces. En parallèle de ses activités de photographie et d’édition, en octobre 2023, la société Footprint Pacifique a lancé la commercialisation d’un cabas particulier, le « Sac Eco Iso », « conforme à la loi du pays de 2019 qui interdit le polypropylène tissé » qui s’effrite et se répand dans la nature, explique le PDG, Mike Hosken, par ailleurs photographe et opérateur drone connu en Nouvelle-Calédonie. « Notre sac est fait avec du polypropylène plat, laminé, avec de l’aluminium. » La recette est là : « 75 % du produit est issu du recyclage de bouteilles en plastique et de canettes en aluminium. »

Cet article, dessiné à Nouméa dans le bureau de Footprint Pacifique « après deux ans de recherche et développement », aujourd’hui breveté, et fabriqué en Chine, plaît, selon le dirigeant, car réputé non abrasif, résistant, capable d’accueillir jusqu’à six couleurs en impression avec une bonne définition.

PLUS DE 50 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Les photos apposées sont typiques. Cocotiers et plages des îles Loyauté, poule de Hienghène, cœur de Voh, cagous, baleines, tortues… investissent les flancs du cabas vendu sous plusieurs modèles, du petit au grand, en passant par la version glacière.

Les Calédoniens, mais aussi les croisiéristes voient là un objet souvenir du territoire doté d’une utilité quotidienne. Une vingtaine de commerces distribuent le produit en Nouvelle-Calédonie. De l’hypermarché à la boucherie. Le nombre d’articles achetés n’est pas révélé. Le prix catalogue, c’est-à-dire sortie fournisseur, tourne autour de 300 francs hors taxe l’unité. Les « Sac Eco Iso », présentés comme « écologiques, pratiques, esthétiques et hygiéniques », selon le dépliant, portent plus de 50 % du chiffre d’affaires de Footprint Pacifique. « C’est le produit phare. »