[DOSSIER] Le risque de l’engrenage

Très fragiles avant les émeutes de mai 2024, les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd’hui dans un état dramatique. Endettement, recettes fiscales… les tendances ne sont pas bonnes, du tout. Le territoire pourrait ainsi se retrouver à court terme dans un cycle de recours à la dette systématique face à un décollage de l’économie insuffisant.

Les chiffres sont calamiteux. Tant à Nouméa qu’à Paris, la recherche de voies pour éviter l’effondrement occupe les réunions. La question, inimaginable il y a quelques mois encore, fait surface aujourd’hui. La Nouvelle-Calédonie est-elle entrée dans une effroyable spirale financière ? Autrement dit, le potentiel de croissance, tiré d’un proche plan de relance, sera-t-il suffisant à court terme pour supporter le poids de la dette et les dépenses courantes ? En clair, le territoire ne serait-il pas condamné à emprunter encore et encore pendant plusieurs années pour maintenir son économie ?

Des politiques et économistes confirment l’acuité de ce sujet de la soutenabilité. Sujet qui, par déduction, s’est renforcé, jeudi 9 octobre, au Congrès, lors de l’examen de la convention relative à la seconde tranche du prêt garanti par l’État, contracté auprès de l’Agence française de développement à la suite de la crise de mai 2024. L’assemblée a voté en faveur – sauf le groupe UC-FLNKS et Nationalistes qui s’est abstenu – du versement de ces 28,6 milliards de francs : 23,8 milliards ainsi que 2,5 milliards destinés aux communes et autres cantines scolaires, versés dès la signature de la convention, enfin 2,3 milliards sous réserve, jusqu’au 31 décembre, du respect de certains engagements – non-réduction des recettes et non-augmentation des dépenses, etc.

Les conditions du prêt font causer, avec un taux d’intérêt autour de 4,5 % sur 25 ans et des pénalités en cas de retard. Comme pour un particulier acquéreur d’une maison. Alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale proposent des modalités nettement plus favorables selon les cas, aux pays en défaillance.