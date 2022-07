Province Sud : financer l’investissement, « plus facile »

En ce qui concerne la province Sud, l’enveloppe attribuée aux subventions avait atteint 4,7 milliards de francs en 2016. En 2021, elle était revenue à 2,2 milliards. Le Groupement d’intérêt économique (GIE) Tourisme a été supprimé et ses fonctions ont été internalisées, ce qui explique une bonne partie de la baisse des subventions (-732 millions), et la Mission d’insertion des jeunes (MIJ), a subi le même sort. L’enveloppe de la culture est passée de 229 à 104 millions, celle de la santé et du social de 487 à 387 millions. Philippe Blaise, premier- vice-président, estime que la province a globalement « maintenu » son soutien aux associations et que l’essentiel de la baisse vient du gouvernement.

Mais concrètement, quelles solutions apporter aux associations ? « Il est plus facile pour nous de financer des dépenses d’investissement. Il y a toujours du retard dans certains projets, on peut en ajouter d’autres », indique Philippe Blaise. Il est aussi possible de faire appel à l’emprunt et parfois aux contrats de développement, aidés par l’État. En ce qui concerne la culture, qui semble particulièrement touchée, « il faut se serrer la ceinture, ne pas faire venir des gens de l’étranger quand on peut s’en passer. »