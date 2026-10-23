[DOSSIER] Le podcast monte en puissance

Au début des années 2020, des podcasts, comme New Cal Life, dédié à la pêche et aux sports de glisse, ou Océaniennes inspirantes, qui mettait en lumière le parcours de femmes de la région, faisaient figure de précurseurs en Nouvelle-Calédonie.

Simple d’accès, ce format audio numérique, diffusé sur des plateformes d’écoute comme Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, venait compléter l’offre des émis- sions de radio disponibles en replay. « À cette époque, personne ne savait ce que c’était, se souvient Bruno Loriot de Rouvray, créateur de New Cal Life. Il n’y a pas eu un seul épisode où on ne m’a pas interrogé dessus. » Le Calédonien avait auparavant passé 23 ans aux États-Unis, où le podcast était déjà très répandu. Il souhaitait lancer la machine dans l’archipel sur une thématique qui le passionnait.

Depuis, d’autres podcasts indépendants ont vu le jour et leur nombre augmente. Avec un simple téléphone et un ordinateur, il est déjà possible de se lancer. Pour améliorer la qualité du son, il est néanmoins utile d’investir dans un microphone, un casque ou une table de mixage.

UNE ALTERNATIVE AUX AUTRES MÉDIAS

Sur le plan juridique, la forme d’un podcast est libre. Il peut prendre celle d’un récit, d’une interview ou d’un reportage, selon les choix de son créateur. En revanche, son contenu et sa diffusion doivent respecter la loi, notamment en matière de diffamation, d’injure, de respect de la privée et de droits d’auteur. La diffusion de musique ou de témoignages nécessite également des autorisations.

L’avantage d’un tel média ? La liberté qu’il procure. Seul le son compte. L’auditeur peut ainsi vaquer à ses occupations, sans avoir à consulter régulièrement un écran. Il offre également une alternative aux médias traditionnels, qui « parfois, n’ont pas le temps ou la place de laisser s’exprimer les personnes en profondeur sur certains sujets », indique Anaïs Lafuente, cofondatrice de Desti’née, actif en 2022, qui mettait en avant les acteurs engagés dans la protection de l’environnement.

En Métropole, selon une étude réalisée par l’ACPM, l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, et l’institut CSA en 2024, 44 % des habitants de 18 ans et plus sont adeptes des podcasts. Parmi eux, 64 % en écoutent au moins une fois par semaine.