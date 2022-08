Marine (à gauche) et Geneviève sont pilotes, commandant de bord sur le Casa CN235 des Fanc. L’Armée de l’air et de l’espace est de plus en plus féminisée (24 % des effectifs), mais il y a encore peu de pilotes. « Pour moi, pilote d’avion, c’était un peu comme cosmonaute ou président de la République, c’est-à-dire inabordable, explique Geneviève. On a tendance à se dire que ce n’est pas fait pour nous, mais je dis aux filles qu’il faut oser. Après, il vaut mieux être bon élève et surtout travailleur. Personnellement, je n’échangerai mon métier pour rien au monde ».

Le Casa fait du transport de personnes (44 places), de fret, des évacuations sanitaires, de la surveillance maritime. Il peut larguer des parachutistes. Les Fanc (Forces armées de la Nouvelle-Calédonie) interviennent auprès de la Direction de la sécurité civile dans des opérations de sauvetage, des évacuations. Les équipages sont formés aux opérations de nuit.