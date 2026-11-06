[DOSSIER] Le nickel, sans stratégie

« Comme le Comité des signataires l’a souhaité, je voudrais que ce travail de réflexion associe au maximum tous les acteurs, toutes les « parties prenantes », comme on dit, et qu’il aboutisse à une vision réellement partagée de l’avenir à long terme de cette richesse qu’est le nickel pour le territoire. » Ces mots pleins d’entrain sont signés de la polytechnicienne Anne Duthilleul, chargée de mission sur le schéma stratégique industriel du nickel en Nouvelle-Calédonie, le 11 octobre 2010 à Nouméa. De réunions en tables rondes et publications de rapports, les années se sont écoulées, et cette « vision réellement partagée » n’est jamais arrivée.

À l’image de nombreux pays, où les ressources minières n’obéissent pas qu’à la simple loi du marché, une stratégie solide serait bien utile sur le territoire aujourd’hui. Parce que des dossiers colossaux sont ouverts et appellent une décision rapide. À commencer par la reprise de parts au capital des trois usines, du Nord au Sud : Koniambo Nickel, la SLN, et Prony Resources. Le profil des investisseurs bientôt retenus précisera le devenir métallurgique de la Nouvelle-Calédonie. Un des risques est que chacun développe sa ligne de conduite, ce qui peut constituer une faiblesse sur le marché.

Ensuite, afin de soutenir les complexes industriels, selon les auteurs, et de fait, faciliter l’entrée de nouveaux acteurs capitalistiques, un texte du gouvernement promeut, sous certaines conditions, l’exportation de minerai issu des réserves géographiques métallurgiques. Un débat politique est immédiatement né, le groupe Kanaky NC dénonçant « la multiplication de « dérogations » qui affaiblissent progressivement notre droit minier ».

De plus, le mois dernier, le membre de l’exécutif, Alcide Ponga, a effectué une visite en Indonésie, poids lourd sur le marché du nickel, afin d’évaluer l’opportunité d’y exporter du minerai calédonien. Cette initiative soulève bien des questions. Enfin, tout récemment, le gouvernement a signé un protocole d’accord sur le nickel à Nouméa avec Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle. Mais le cadre de coopération doit être précisé.