[DOSSIER] Le nickel, sans stratégie

« Comme le Comité des signataires l’a souhaité, je voudrais que ce travail de réflexion associe au maximum tous les acteurs, toutes les « parties prenantes », comme on dit, et qu’il aboutisse à une vision réellement partagée de l’avenir à long terme de cette richesse qu’est le nickel pour le territoire. » Ces mots pleins d’entrain sont signés de la polytechnicienne Anne Duthilleul, chargée de mission sur le schéma stratégique industriel du nickel en Nouvelle-Calédonie, le 11 octobre 2010 à Nouméa. De réunions en tables rondes et publications de rapports, les années se sont écoulées, et cette « vision réellement partagée » n’est jamais arrivée.
À l’image de nombreux pays, où les ressources minières n’obéissent pas qu’à la simple loi du marché, une stratégie solide serait bien utile sur le territoire aujourd’hui. Parce que des dossiers colossaux sont ouverts et appellent une décision rapide. À commencer par la reprise de parts au capital des trois usines, du Nord au Sud : Koniambo Nickel, la SLN, et Prony Resources. Le profil des investisseurs bientôt retenus précisera le devenir métallurgique de la Nouvelle-Calédonie. Un des risques est que chacun développe sa ligne de conduite, ce qui peut constituer une faiblesse sur le marché.
Ensuite, afin de soutenir les complexes industriels, selon les auteurs, et de fait, faciliter l’entrée de nouveaux acteurs capitalistiques, un texte du gouvernement promeut, sous certaines conditions, l’exportation de minerai issu des réserves géographiques métallurgiques. Un débat politique est immédiatement né, le groupe Kanaky NC dénonçant « la multiplication de « dérogations » qui affaiblissent progressivement notre droit minier ».
De plus, le mois dernier, le membre de l’exécutif, Alcide Ponga, a effectué une visite en Indonésie, poids lourd sur le marché du nickel, afin d’évaluer l’opportunité d’y exporter du minerai calédonien. Cette initiative soulève bien des questions. Enfin, tout récemment, le gouvernement a signé un protocole d’accord sur le nickel à Nouméa avec Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle. Mais le cadre de coopération doit être précisé.
« Pans flexibles »
Ces quatre événements le prouvent, et des professionnels du secteur le reconnaissent, « il manque une stratégie » globale sur le nickel, un sujet très sensible. Certes, il existe un schéma de mise en valeur des richesses minières, adopté en 2009 par le Congrès, mais une sérieuse actualisation ne lui ferait pas de mal.
La sphère politique a plusieurs fois manqué le coche. Avec l’experte Anne Duthilleul, par exemple, dans le courant des années 2010. De même, le rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’économie sur « l’avenir de la filière », publié en juillet 2023, a offert une matière très dense et chiffrée, terreau utile à la construction d’une stratégie pour la Nouvelle-Calédonie. Mais non. Pourquoi ?
Depuis des années, les considérations politiques et l’opposition de visions entre les provinces Nord et Sud polluent la réflexion et condamnent toute chance de consensus. De fait, l’État, par ses choix de financement et d’aide, oriente le mouvement. Sans filet, la Nouvelle-Calédonie pourrait attendre des repreneurs des usines qu’eux-mêmes proposent un Meccano permettant de définir la stratégie. Mais est-ce la bonne issue ? Pas sûr. Les autorités locales doivent préciser les axes d’exploitation de la richesse calédonienne.
Le gouvernement dispose désormais d’un membre chargé des secteurs de l’énergie et des mines. « En essayant de travailler sur des problématiques auxquelles la mine et la métallurgie ont à faire face ici, nous allons pouvoir à un moment donné dessiner une forme de stratégie, expose l’intéressé, Alcide Ponga. D’ordinaire, elle est réfléchie pour cinq, dix, vingt ans… Mais le monde du nickel bouge sans cesse depuis la dernière décennie. Alors la meilleure stratégie est celle qui valide les différents modèles autour du nickel qui rapportent le plus possible aux Calédoniens et à la Nouvelle-Calédonie. Elle doit avoir des pans flexibles. » Rien n’empêche de s’accorder sur certains points. Sans arrière-pensée politique.
Y.M.