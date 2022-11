Huit stades, 2,2 millions de travailleurs migrants, 6 millions de tonnes de CO2… Décryptage de la Coupe du monde 2022 en chiffres.

2,89 millions de billets ont été vendus pour assister à la Coupe du monde de foot 2022 organisée à Doha, au Qatar. 32 équipes nationales s’affrontent lors de 64 rencontres programmées jusqu’au 18 décembre. Une seule obtiendra le titre de champion de monde.

À une semaine du coup d’envoi du Mondial le plus controversé de l’histoire du football au Qatar, la question n’est pas seulement de savoir qui va gagner. Les supporters et les sportifs se demandent aussi s’il faut, oui ou non, regarder cette Coupe du monde 2022 ? La multiplication des polémiques n’a pas fini de mettre sens dessus dessous la conscience des amateurs du ballon rond.

8 STADES

Depuis l’attribution de la compétition en 2010 et les soupçons de corruption, des supporters ont été payés pour venir voir les matchs, des associations de protection de l’environnement ont dénoncé l’empreinte carbone et des médias ont révélé les dépenses exorbitantes pour bâtir sept stades au milieu du désert. Les conditions des travailleurs migrants, des femmes et des communautés LGBTQ+ provoquent aussi indignations et interrogations.

Amnesty International enquête sur les violations des droits humains depuis l’attribution de la Coupe à l’émirat. L’ONG, présente dans 70 pays, déplore des milliers de morts dans la construction des stades.

2,2 MILLIONS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS

Infographie © Brice Bacquet – David Mollard

Amnesty International dénonce les « pouvoirs disproportionnés des employeurs » sur les travailleurs migrants et estime que les réformes annoncées depuis dix ans « sont trop peu ou pas appliquées ». La Coupe, brandie par le vainqueur le 18 décembre, n’aura pas que le goût de la sueur et des larmes des nouveaux champions…

6 MILLIONS DE TONNES DE CO2

Infographie © Brice Bacquet – David Mollard

220 MILLIARDS DE DOLLARS

Brice Bacquet