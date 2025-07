[DOSSIER] À Paris, le monde économique expose, une nouvelle fois, son inquiétude

Le format était inédit et a emporté l’adhésion. Pendant deux jours, jeudi 3 et vendredi 4 juillet, les acteurs du monde économique, chambres consulaires, organisations patronales, mais aussi syndicats de salariés et des représentants de la société civile comme le Sénat coutumier ont pu échanger avec l’État, le gouvernement calédonien et les délégations politiques conviées à discuter du futur accord dans le cadre des « discussions de Bougival ». « Il était temps de mettre tout le monde autour d’une même table », souligne la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CPME NC). « On s’est battus pour que ce rendez-vous ait lieu et que l’on ne décorrèle plus la reconstruction de l’avenir institutionnel », se satisfait de son côté le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), David Guyenne. Fin avril, alors que depuis des semaines les élus calédoniens échangeaient sur un possible accord, NC Éco, dont est membre la CCI, s’inquiétait en effet d’« une architecture institutionnelle [hausse du nombre d’élus au Congrès, renforcement des compétences des provinces] laissant envisager de nouvelles dépenses publiques » sans être accompagnées « mesures concrètes pour favoriser la croissance » dans la proposition de l’État issue de ces semaines de discussions. Un vide qui avait d’autant plus froissé les partenaires sociaux, qu’ils avaient tous fait part de leurs propositions pour sortir le territoire de l’ornière, notamment dans le cadre des travaux du PS2R (sauvegarder, refonder, reconstruire).

Le message semble donc avoir été entendu par Paris, qui en associant la société civile aux discussions, a également pu mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités après l’échec des discussions de Deva, début mai. Car le constat dressé lors de ces deux jours n’est pas nouveau, mais sans appel : l’économie calédonienne ne survit que grâce à une aide massive de l’État, qui représente aujourd’hui 24 % du PIB (contre 16 % avant la crise), soit 1,19 million de francs Pacifique par an et par Calédonien (550 000 francs avant 2024). Or, les participants sont unanimes : il sera impossible de redresser la barre sans retour à la stabilité politique.