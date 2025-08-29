[Dossier] Le ministre invite à « garder le moral et à avancer »

Samedi matin, 23 août, en pleine cohue au marché de gros de Ducos, Manuel Valls a fait le tour des étals. À un premier passant qui lui demande : « Comment vous sentez les choses ? », le ministre tente l’optimisme : « Ça va aller, il faut garder le moral et avancer » ou encore : « Si moi, je n’y crois pas, c’est fini. Je crois à 100 % à ce que je dis ». Deux retraités lui réclament « de la fermeté » avec les indépendantistes du FLNKS. « Nous serons fermes et ouverts », précise Manuel Valls, fidèle à la ligne déroulée durant l’intégralité du séjour.

Après quelques échanges formulés avec une dame en espagnol, sa langue natale, et des blagues sur les « crabes indépendantistes et non indépendantistes » avec une vendeuse de crustacés, il discute avec Remuel, agriculteur de 40 ans cultivant des tubercules, qui lui fait part de ses inquiétudes sur le foncier. « Il est impossible d’acheter des terrains abordables, l’accès à la terre est très compliqué. Quand mon père partira ce sera fini. » Claudine Verger, figure de l’agriculture au Mont-Dore, insiste sur la liberté de circulation. « On continue d’avoir des problèmes, on sait qu’on peut se faire tirer dessus. Il faut que ça s’arrête, mais on est très reconnaissant de ce que vous faites. » Un langage entendu à plusieurs reprises.