[Dossier] Le ministre invite à « garder le moral et à avancer »

Les personnes rencontrées au marché de Ducos n’ont pas hésité à interpeller Manuel Valls. Photo : C.M.

Lors de son séjour, Manuel Valls est allé à la rencontre de la population dans le Grand Nouméa et le Nord. Une volonté de pédagogie et de proximité de la part du ministre accueillie plutôt favorablement.

Manuel Valls a soigné ses rendez-vous avec les coutumiers, les maires, les professionnels du monde médical, social et éducatif lors dee différentes séquences. Le ministre a souhaité écouter, transmettant, ici et là, consignes et cartes de visite au haut-commissaire, Jacques Billant, dans son sillage. Il a répondu aux questions d’acteurs économiques, associatifs et culturels lors d’une émission télévisée sur NC La 1ère visant à préciser le projet d’accord de Bougival, une volonté de ce quatrième séjour depuis sa nomination. Manuel Valls est aussi allé au-devant de la population.

COMMENT SURVIVRE ?

Jeudi 21 août, au marché océanien de Koné, le ministre répond aux interrogations lors d’un échange informel. La première concerne l’avenir de l’usine Koniambo Nickel. « C’est un désastre social, sociétal et économique, lance un entrepreneur spécialisé dans l’immobilier. Nous entendons beaucoup de rumeurs de rachat, mais pour le moment, nous n’avons aucune visibilité. » Manuel Valls tente de rassurer sans pour autant « vendre de miracles ». « Des propositions sérieuses » ont été faites, a-t-il expliqué. Guy Monvoisin, éleveur de Pouembout et président du syndicat des éleveurs bovins avertit : « Nous avons encaissé pas mal de crises : le Covid, le climat, les émeutes… Nous avons été très résilients. Aujourd’hui nous avons perdu à peu près 20% de consommateurs. Sans accord politique, l’agriculture ne survivra pas à une énième dégradation de l’économie. » La question du tourisme est abordée. Diminution de l’attractivité, frilosité des assurances, départs de nombreux Métropolitains… « Il nous est impossible de répondre à nos charges, nous sommes coincés », s’inquiète un guide touristique de Voh. Manuel Valls rappelle que l’État a mobilisé un milliard d’euros de ressources en prêt garanti, dont la deuxième tranche va être versée « prochainement ». L’objectif est d’apporter des liquidités, de financer les dispositifs d’aides, notamment à destination des entrepreneurs du tourisme, secteur où « il faut mettre le paquet », selon le ministre. Au sortir d’une visite à Voh, il est aussi allé à la rencontre d’opposants au projet d’accord. Il a tenté de convaincre du bien-fondé de sa démarche. Les médias ont été invités à se mettre en retrait.

« ÇA VA ALLER »

Samedi matin, 23 août, en pleine cohue au marché de gros de Ducos, Manuel Valls a fait le tour des étals. À un premier passant qui lui demande : « Comment vous sentez les choses ? », le ministre tente l’optimisme : « Ça va aller, il faut garder le moral et avancer » ou encore : « Si moi, je n’y crois pas, c’est fini. Je crois à 100 % à ce que je dis ». Deux retraités lui réclament « de la fermeté » avec les indépendantistes du FLNKS. « Nous serons fermes et ouverts », précise Manuel Valls, fidèle à la ligne déroulée durant l’intégralité du séjour.

Après quelques échanges formulés avec une dame en espagnol, sa langue natale, et des blagues sur les « crabes indépendantistes et non indépendantistes » avec une vendeuse de crustacés, il discute avec Remuel, agriculteur de 40 ans cultivant des tubercules, qui lui fait part de ses inquiétudes sur le foncier. « Il est impossible d’acheter des terrains abordables, l’accès à la terre est très compliqué. Quand mon père partira ce sera fini. » Claudine Verger, figure de l’agriculture au Mont-Dore, insiste sur la liberté de circulation. « On continue d’avoir des problèmes, on sait qu’on peut se faire tirer dessus. Il faut que ça s’arrête, mais on est très reconnaissant de ce que vous faites. » Un langage entendu à plusieurs reprises.

« Beaucoup de gens me disent : courage, tenez bon, ne nous laissez pas tomber, indique plus tard le ministre aux journalistes. Il y a à la fois un besoin d’État, un besoin de France, un besoin de stabilité et d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie », analyse-t-il. Autour d’un café final, devant cette foule mixte, une Calédonienne lui lance : « Vous voyez, avant, c’était comme ça partout ». « Tous les Calédoniens m’ont dit la même phrase », relève le ministre. Ici, c’est la vraie Calédonie parce qu’il y a toutes les origines, toutes les communautés, les produits de tout le territoire ».

Avant son départ, lors d’une rencontre avec la presse, le ministre d’État a fait part de son ressenti. « Il y a eu un face-à-face en mai 2024. De la haine, du racisme, des fractures. Et pourtant, les gens vivent ensemble. Et ils peuvent partager des choses. » À tous ceux qui « portent une seule identité », Manuel Valls rétorque la célèbre phrase de Jean-Marie Tjibaou, « l’identité, elle est devant nous ». « C’est le plus beau message et le plus beau projet pour la Nouvelle-Calédonie. » Même si « vivre ensemble est quelque chose de très difficile » d’autant plus « dans un territoire qui a été une colonie de peuplement, une colonie pénitentiaire avec une histoire compliquée », il veut croire « qu’il n’y a pas d’autre choix que d’essayer. L’alternative, ce sont les barbelés. Je pense qu’on a plutôt intérêt à l’éviter ».

Chloé Maingourd et Nikita Hoffmann