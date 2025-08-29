[Dossier] Le ministre invite à « garder le moral et à avancer »

Lors de son séjour, Manuel Valls est allé à la rencontre de la population dans le Grand Nouméa et le Nord. Une volonté de pédagogie et de proximité de la part du ministre accueillie plutôt favorablement.
Manuel Valls a soigné ses rendez-vous avec les coutumiers, les maires, les professionnels du monde médical, social et éducatif lors dee différentes séquences. Le ministre a souhaité écouter, transmettant, ici et là, consignes et cartes de visite au haut-commissaire, Jacques Billant, dans son sillage. Il a répondu aux questions d’acteurs économiques, associatifs et culturels lors d’une émission télévisée sur NC La 1ère visant à préciser le projet d’accord de Bougival, une volonté de ce quatrième séjour depuis sa nomination. Manuel Valls est aussi allé au-devant de la population.
COMMENT SURVIVRE ?
Jeudi 21 août, au marché océanien de Koné, le ministre répond aux interrogations lors d’un échange informel. La première concerne l’avenir de l’usine Koniambo Nickel. « C’est un désastre social, sociétal et économique, lance un entrepreneur spécialisé dans l’immobilier. Nous entendons beaucoup de rumeurs de rachat, mais pour le moment, nous n’avons aucune visibilité. » Manuel Valls tente de rassurer sans pour autant « vendre de miracles ». « Des propositions sérieuses » ont été faites, a-t-il expliqué. Guy Monvoisin, éleveur de Pouembout et président du syndicat des éleveurs bovins avertit : « Nous avons encaissé pas mal de crises : le Covid, le climat, les émeutes… Nous avons été très résilients. Aujourd’hui nous avons perdu à peu près 20% de consommateurs. Sans accord politique, l’agriculture ne survivra pas à une énième dégradation de l’économie. » La question du tourisme est abordée. Diminution de l’attractivité, frilosité des assurances, départs de nombreux Métropolitains… « Il nous est impossible de répondre à nos charges, nous sommes coincés », s’inquiète un guide touristique de Voh. Manuel Valls rappelle que l’État a mobilisé un milliard d’euros de ressources en prêt garanti, dont la deuxième tranche va être versée « prochainement ». L’objectif est d’apporter des liquidités, de financer les dispositifs d’aides, notamment à destination des entrepreneurs du tourisme, secteur où « il faut mettre le paquet », selon le ministre. Au sortir d’une visite à Voh, il est aussi allé à la rencontre d’opposants au projet d’accord. Il a tenté de convaincre du bien-fondé de sa démarche. Les médias ont été invités à se mettre en retrait.
« ÇA VA ALLER »
Samedi matin, 23 août, en pleine cohue au marché de gros de Ducos, Manuel Valls a fait le tour des étals. À un premier passant qui lui demande : « Comment vous sentez les choses ? », le ministre tente l’optimisme : « Ça va aller, il faut garder le moral et avancer » ou encore : « Si moi, je n’y crois pas, c’est fini. Je crois à 100 % à ce que je dis ». Deux retraités lui réclament « de la fermeté » avec les indépendantistes du FLNKS. « Nous serons fermes et ouverts », précise Manuel Valls, fidèle à la ligne déroulée durant l’intégralité du séjour.
Après quelques échanges formulés avec une dame en espagnol, sa langue natale, et des blagues sur les « crabes indépendantistes et non indépendantistes » avec une vendeuse de crustacés, il discute avec Remuel, agriculteur de 40 ans cultivant des tubercules, qui lui fait part de ses inquiétudes sur le foncier. « Il est impossible d’acheter des terrains abordables, l’accès à la terre est très compliqué. Quand mon père partira ce sera fini. » Claudine Verger, figure de l’agriculture au Mont-Dore, insiste sur la liberté de circulation. « On continue d’avoir des problèmes, on sait qu’on peut se faire tirer dessus. Il faut que ça s’arrête, mais on est très reconnaissant de ce que vous faites. » Un langage entendu à plusieurs reprises.
« Beaucoup de gens me disent : courage, tenez bon, ne nous laissez pas tomber, indique plus tard le ministre aux journalistes. Il y a à la fois un besoin d’État, un besoin de France, un besoin de stabilité et d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie », analyse-t-il. Autour d’un café final, devant cette foule mixte, une Calédonienne lui lance : « Vous voyez, avant, c’était comme ça partout ». « Tous les Calédoniens m’ont dit la même phrase », relève le ministre. Ici, c’est la vraie Calédonie parce qu’il y a toutes les origines, toutes les communautés, les produits de tout le territoire ».
Avant son départ, lors d’une rencontre avec la presse, le ministre d’État a fait part de son ressenti. « Il y a eu un face-à-face en mai 2024. De la haine, du racisme, des fractures. Et pourtant, les gens vivent ensemble. Et ils peuvent partager des choses. » À tous ceux qui « portent une seule identité », Manuel Valls rétorque la célèbre phrase de Jean-Marie Tjibaou, « l’identité, elle est devant nous ». « C’est le plus beau message et le plus beau projet pour la Nouvelle-Calédonie. » Même si « vivre ensemble est quelque chose de très difficile » d’autant plus « dans un territoire qui a été une colonie de peuplement, une colonie pénitentiaire avec une histoire compliquée », il veut croire « qu’il n’y a pas d’autre choix que d’essayer. L’alternative, ce sont les barbelés. Je pense qu’on a plutôt intérêt à l’éviter ».
Chloé Maingourd et Nikita Hoffmann