[DOSSIER] Le médical s’empare de l’IA

Les praticiens locaux sont nombreux à utiliser l’IA. Viviane Damiens, médecin pathologiste, a mis en œuvre des « automatismes » dans sa gestion administrative pour éviter de « ressaisir ce qui a déjà été saisi » et travaille à la construction d’agents-assistants pour ses collaborateurs. Lisa, sage-femme, l’utilise dans ses recherches pour des cas compliqués. « L’IA permet d’apporter des réponses claires, de nous conforter dans nos diagnostics. » Elle lui sert aussi à trouver des protocoles d’exercices, à établir des posologies. Emy Pirrone, maître praticienne en hypnose Ericksonienne, l’emploie sur des supports pédagogiques, dans la création de « métaphores » (histoires) pour ses patients et pour la veille scientifique.

Un généraliste exploite, pour un patient cardiaque, les données de son Apple Watch qui, par plusieurs fonctions intelligentes, peut détecter des anomalies. Un chirurgien-dentiste utilise la technologie en chirurgie. « On a des logiciels de planification implantaire qui nous permettent de réaliser des interventions virtuellement avant l’intervention à propre- ment parler. On a notamment une aide à la mise en place d’implants virtuels pour éliminer les risques opératoires. » En médecine légale, un logiciel lui permet « d’isoler chaque dent, de la transformer en objet 3D » et même « d’extraire une dent virtuellement » pour l’identification des victimes.

ÉLABORER LES DOSES, PRÉVOIR LES COMPLICATIONS

Dans les établissements de santé, les services informatiques développent des outils en interne en complément de l’achat de produits. Passionné par le sujet, le Dr Jean-Michel Tivollier, néphrologue à l’U2nc, est l’un des précurseurs en la matière. Dans cette structure, l’IA est utilisée comme aide à la prescription de médicaments. « Sur la base des données engrangées ces 20 dernières années, on obtient des prédictions sur les doses nécessaires ». Nouvelle ambition, créer une IA comme ChatGPT pour générer une conversation. « Au lieu de chercher la donnée sur un patient vous allez dire, par exemple, ‘donne-moi la dernière créatinine de Mr. X.’ » Enfin, l’utilisation d’un chatbot sur cette spécialité, accessible par les médecins de tout le territoire, est envisagée. Une « aide au triage » qui peut « permettre de ne pas surcharger le plateau clinique de l’hôpital et de la clinique ».

À la clinique Kuindo Magnin, des agents IA sont déjà utilisés, mais « principalement pour du conseil juridique ou administratif, surtout par les cadres », explique Lilian Vedrenne, directeur des systèmes d’informations hospitaliers. Une plateforme interne, qui devrait entrer en production cette année, va servir à définir des quotations de factures en fonction des pathologies, des actes médicaux. Une autre, en phase de test, doit permettre de prévoir les complications post-opératoires. Dans un futur assez proche, son équipe espère aussi proposer des chatbots aux soignants, alimentés en interne. « La clinique se tourne de plus en plus vers ces modèles. L’IA peut nous permettre d’être plus efficients, et plus rentables. »