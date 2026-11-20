Portée par Déwé Gorodey jusqu’à sa disparition, tant dans le champ littéraire que politique, la lutte des « femmes autochtones » vise le colonialisme, mais aussi le patriarcat dépeint comme un système dominateur. Si des pas ont été accomplis, des problèmes de fond, tels que l’absence de la pleine égalité, demeurent selon les militantes.
« Je suis une femme kanak engagée qui écrit. » Militante, personnalité politique et écrivaine disparue en 2022, Déwé Gorodey « a été et reste une pionnière et une figure clé dans la formation de ce que l’on pourrait appeler le « féminisme autochtone » en Océanie, et ce, depuis les années 1970 » a livré l’universitaire néo-zélandaise Deborah Walker-Morrison dans un « article hommage ».
La ligne de conduite défendue par la poétesse et membre du Palika, aux côtés notamment de Suzanne Ounei, s’inscrit dans la lutte contre le colonialisme pour préserver l’identité kanak, mais aussi contre les mécanismes patriarcaux au sein même de cette culture. La pensée continue d’irriguer différentes associations. À travers le mouvement féministe La Marche mondiale des femmes, « le combat des femmes kanak se situe à une intersection : contre le patriarcat, le racisme, le colonialisme, le capitalisme et l’extractivisme », expose Oriane Trolue, élue Kanaky NC et présidente de la commission des droits de la femme et de la famille au Congrès ainsi qu’ancienne déléguée au comité international de la MMF.
La plupart de ces groupes, dont les membres sont ou non indépendantistes, se retrouvent au sein de l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO). Le féminisme suscite toujours, par endroits en Nouvelle-Calédonie, une réaction machiste ou de peur à l’évocation du mot. Or, souligne Oriane Trolue, juriste de formation, cette idéologie est « à la recherche d’une justice de genre qui s’inscrit dans la justice sociale ».
La cible n’est pas l’homme, ni la femme d’origine européenne, mais un système, et les fruits du combat doivent profiter à tout le monde « quels que soient l’ethnie, la classe sociale, le genre, l’orientation sexuelle, la religion… » Figure de l’Union des femmes citoyennes de Nouvelle-Calédonie ou encore du collectif « Femmes en colère », Françoise Caillard constate que, même si des lois sont votées, « des problèmes de fond demeurent. Le combat féministe touche toutes les strates de la société ». Et aujourd’hui, « il y a matière à être ensemble ».
« UNE PRIORITÉ PAYS »
Des représentantes d’association se sont interrogées et continuent d’analyser le décalage entre la parole sacrée de la coutume et la proportion importante de Kanak dans la dénonciation féminine des faits de violences, mais aussi dans les féminicides ou encore au Camp-Est. D’après Oriane Trolue, qui cite les travaux de Déwé Gorodey, à la violence précoloniale avec les guerres claniques ou entre royaumes est venue s’ajouter une violence coloniale notamment en défaveur des femmes. Les rouages de ces périodes et leurs actuelles répercussions sont étudiés. Une des questions posées : existe-t-il de fait une forme de patriarcat intégré ?
La lutte contre les coups sur les corps doit constituer « une priorité pays », insiste Françoise Caillard. Un point inquiète les féministes autochtones. La Charte du peuple kanak, proclamée en avril 2014, mentionne que « la société kanak est une société patriarcale ». Des militantes redoutent une différence d’interprétation de ces mots entre les rédacteurs, bien ancrés dans la sphère coutumière, et les générations de demain en responsabilité. Pourtant, « la femme autochtone est appelée à évoluer dans la modernité tout en préservant ses valeurs qu’on lui a inculquées dans son monde dit traditionnel », détaille Françoise Caillard.
CHANGEMENT DE STATUT CIVIL
La place de la femme a bougé, au fil des années. Les associations auraient noté une augmentation des changements de statut civil, c’est-à-dire du droit coutumier vers le droit commun. « Parce que ces femmes ne trouvent pas de réponses coutumières à leur situation de violences ou de dissolution du mariage, explique Oriane Trolue. Nous interpellons les autorités coutumières. Il faut en discuter. Car il faut une réponse coutumière à des problèmes coutumiers. »
Leadership, autonomisation des femmes, parité au Sénat coutumier, égalité salariale ou de genre, parentalité… Les combats sont nombreux. Il y a des avancées, comme la Journée orange avec les sénateurs dédiée à la mobilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles, les aides ou encore le projet de parité des assesseurs coutumiers. En revanche, des progrès « qui transforment le système, non, il n’y en a pas ! », déplore l’élue du Congrès, qui voit dans cette enceinte politique un lieu idéal pour corriger le cadre. « Beaucoup de questions restent encore non résolues, appuie Françoise Caillard qui pointe, entre autres, l’accès à certains organes décisionnels. Le chantier est vaste ».
Yann Mainguet