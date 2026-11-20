« Je suis une femme kanak engagée qui écrit. » Militante, personnalité politique et écrivaine disparue en 2022, Déwé Gorodey « a été et reste une pionnière et une figure clé dans la formation de ce que l’on pourrait appeler le « féminisme autochtone » en Océanie, et ce, depuis les années 1970 » a livré l’universitaire néo-zélandaise Deborah Walker-Morrison dans un « article hommage ».

La ligne de conduite défendue par la poétesse et membre du Palika, aux côtés notamment de Suzanne Ounei, s’inscrit dans la lutte contre le colonialisme pour préserver l’identité kanak, mais aussi contre les mécanismes patriarcaux au sein même de cette culture. La pensée continue d’irriguer différentes associations. À travers le mouvement féministe La Marche mondiale des femmes, « le combat des femmes kanak se situe à une intersection : contre le patriarcat, le racisme, le colonialisme, le capitalisme et l’extractivisme », expose Oriane Trolue, élue Kanaky NC et présidente de la commission des droits de la femme et de la famille au Congrès ainsi qu’ancienne déléguée au comité international de la MMF.

La plupart de ces groupes, dont les membres sont ou non indépendantistes, se retrouvent au sein de l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO). Le féminisme suscite toujours, par endroits en Nouvelle-Calédonie, une réaction machiste ou de peur à l’évocation du mot. Or, souligne Oriane Trolue, juriste de formation, cette idéologie est « à la recherche d’une justice de genre qui s’inscrit dans la justice sociale ».