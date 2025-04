[DOSSIER] Le général Yann Latil: « Entre 2024 et 2030, 18 milliards seront investis en infrastructures »

DNC : Pourquoi avoir choisi d’organiser Croix du Sud à Wallis-et-Futuna ?

Yann Latil : Wallis-et-Futuna est dans la zone de responsabilité permanente des Fanc. Je dois veiller à la protection de cet espace et rester prêt à intervenir en cas de catas- trophe naturelle. Or je me suis assez vite rendu compte qu’il y avait certaines fragili- tés. On a quelques dizaines de pompiers et militaires de la gendarmerie, pas de force permanente et pas de possibilité de recourir à l’aide d’un voisin très proche. L’adminis- trateur supérieur voulait aussi tester son dispositif de gestion de crise. Futuna avait été frappée par un important cyclone en 2013 (Ndlr : Evan). On sait que cette zone est susceptible d’être à nouveau touchée.

Est-ce aussi une démonstration de votre capacité de projection ?

C’est un territoire français du Pacifique auquel on doit montrer notre intérêt et notre attachement, mais c’est aussi une question d’opportunité. C’est grâce à nos capacités qu’on peut se permettre de monter un tel exercice. L’A400M, en cours de déploiement dans l’ensemble de l’armée de l’air, a vocation à être de plus en plus régulièrement dans le Pacifique. Il peut transporter un hélicoptère. À terme, un avion sera en permanence dans la zone, avec un hangar de maintenance à la Tontouta, ce qui permettra des interventions massives, contrairement aux Casa, devenus trop anciens. Nos homologues américains, australiens, sont intéressés de travailler sur l’interopérabilité entre leurs avions modernes et les nôtres.

Les émeutes ont-elles influencé ce choix ?

On travaillait déjà sur l’option de Wallis-et- Futuna. Les émeutes l’ont renforcée. Cela permettait de maintenir cet exercice quelle que soit la situation sécuritaire. Mais ce n’est pas cela qui a déclenché notre volonté d’aller à Wallis. La Nouvelle-Calédonie est d’ailleurs pour cet exercice une base arrière de préparation et d’entraînement des forces. C’est très réaliste : on peut imaginer une catastrophe naturelle qui nécessite le recours à des partenaires internationaux sur de multiples territoires avec une coordination à partir d’une même base. On utilisera aussi la base américaine de Pago Pago comme plateforme de délestage pour les avions, puisqu’elle ne se trouve pas très loin de Wallis-et-Futuna, de façon à mieux gérer le pont aérien.