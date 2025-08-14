[DOSSIER] Le FLNKS sur une ligne sans concession

La ligne dure l’a emporté. Les membres du bureau politique du FLNKS ont officiellement confirmé, mercredi 13 août, le rejet en bloc du projet d’accord dit de Bougival, à la suite du 45e congrès extraordinaire tenu le week-end dernier à la tribu de la Conception. Ce qui n’a pas constitué une grande surprise. Puisque les composantes du Front s’étaient tour à tour opposées auparavant au texte signé le 12 juillet dans les Yvelines, et le président de la coalition indépendantiste, Christian Tein, avait invité, depuis la Métropole, à l’écarter dans son discours d’ouverture samedi 9 août.

Les raisons ? Le document « est jugé incompatible avec le droit à l’autodétermination, contraire à l’accord de Nouméa et porteur d’une logique de recolonisation », écrit le FLNKS. De fait, le mandat de la délégation ayant signé le projet d’accord – avec Emmanuel Tjibaou, Roch Wamytan, Mickaël Forrest, Omayra Naisseline et Alosio Sako – est « caduc », autrement dit, tombe. « Par conséquent », le Front ne participera à « aucune » discussion relative à la mise en œuvre du texte, et encore moins au comité de rédaction proposé par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui est d’ailleurs attendu sur le territoire la semaine prochaine.

La perspective offerte par le FLNKS, après la toute récente concertation au Mont-Dore, se calque, dans les grandes lignes, au discours de Christian Tein tenu à la Conception, ou, plus en amont, aux motions du 44e congrès d’un Front rebâti, au lieu-dit Les 4 cocotiers, tribu de Saint-Louis, fin janvier. L’organisation politique entend poursuivre « un dialogue bilatéral avec l’État, exclusivement en Kanaky, sous supervision de l’ONU et sur la base de l’accord de Kanaky ». L’objectif étant de conclure un accord politique d’ici la date symbolique du 24 septembre 2025 qui fixerait une échéance d’accession « effective » à la pleine souveraineté avant l’élection présidentielle de 2027.

Selon le syndicaliste Henri Juni, « tout processus de négociation devra s’effectuer sous la présidence du président du FLNKS, « Bichou » Tein », toujours placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête sur les violences à partir du 13 mai 2024.

« LE DÉGEL, LIGNE ROUGE »

Ces diverses appréciations étayent au moins deux points. Le Front suit bel et bien une orientation sans concession, après le congrès de Koumac organisé du 30 août au 1er septembre 2024. Un événement qui avait vu entrer sept formations indépendantistes dans l’enceinte de la coalition et avait ratifié la mise en retrait de deux partis historiques, plus modérés, le Palika et l’UPM.

Mais, à Nouméa comme à Paris, beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur le poids de ces nouvelles composantes, de la Dynamique autochtone à la Dynamik unitaire Sud en passant par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique et la Nouvelle-Calédonie multiculturelle progressiste.

Ces structures agissent pourtant sur le leadership du Front, à l’heure déterminante de la recherche d’un avenir institutionnel. Et ce, de plus en plus, à entendre le discours. D’autant que, fait paradoxal de prime abord, Emmanuel Tjibaou, le président de l’Union calédonienne et député de la seconde circonscription, doté donc d’une certaine envergure, s’est vu privé de son mandat de négociateur. En clair, les futurs échanges entre le FLNKS et l’État ne passeront pas en direct par la direction de l’UC, le parti indépendantiste le plus important.

Deuxième point, la rhétorique employée rappelle celle entendue à la fin 2023 et début 2024, lorsque la CCAT manifestait dans les rues contre le projet de loi constitutionnelle relatif au scrutin provincial. « Le dégel du corps électoral est une ligne rouge à ne pas franchir » ou encore « on met en garde l’État contre toute nouvelle tentative de passage en force », a déclaré, mercredi 13 août, Marie-Pierre Goyetche, du Parti travailliste, qui a aussi invité « les forces vives indépendantistes à tout mettre en œuvre, mais de façon pacifique, pour stopper l’agenda de l’État prévu à Bougival ».

Dans le camp des Loyalistes, l’écho est contraire. « C’est désormais l’heure du bon sens. Bougival doit se poursuivre », a posté le même jour le député Nicolas Metzdorf sur les réseaux sociaux. Comme un air de déjà vu il y a un an et demi.