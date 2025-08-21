[DOSSIER] Le dossier de la CAT suivi de près par le gouvernement

Mercredi 13 août, la centrale électrique flottante amarrée à Nouméa depuis près de trois ans, a reçu la visite d’Alcide Ponga, président du gouvernement et de Jeremie Katidjo Monnier, membre en charge de la transition écologique. Cette usine accostée joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la sécurité énergétique du territoire et dans la continuité de production de la SLN.
Baptisée CAT, pour centrale accostée temporaire, l’installation déploie 11 moteurs de 17,1 mégawatts chacun, soit une puissance totale de 203 MW. Aux commandes, Abed Arab, chef des opérations, coordonne une équipe de 70 techniciens expatriés épaulés par une vingtaine de techniciens locaux. À elle seule, la CAT assure 90 % de l’alimentation électrique de la SLN. Les fours de Doniambo, qui ne peuvent être interrompus sans risque pour la production de nickel, reposent en grande partie sur ce dispositif.
Les dix derniers pourcents de la production sont injectés dans le réseau public, ce qui « représente environ l’équivalent d’un mois d’électricité pour toute la Nouvelle-Calédonie, chaque année », explique Jeremy Szopa, représentant de Karpowership, filiale de l’entreprise turque Karadeniz en Nouvelle-Calédonie. La centrale contribue aussi à la stabilité du système, en contrôlant en permanence la fréquence, ce qui permet d’éviter une trentaine de blackouts annuels, soit environ sept jours d’interruptions épargnés aux usagers.
Nous pouvons produire au gaz naturel liquéfié ou au biocarburant. Une conversion est réalisable en six à huit mois.
UNE CENTRALE PLUS PROPRE ET PLUS SOUPLE
Alimentée aujourd’hui en fioul lourd fourni par la SLN, la CAT rejette 30 % de polluants en moins que l’ancienne centrale B grâce à un traitement des fumées plus performant. Son véritable atout reste cependant sa capacité d’adaptation, elle peut ajuster sa production en temps réel et facilite l’intégration du solaire dans le réseau. Près de 40 % de l’énergie photovoltaïque produite en Nouvelle-Calédonie est absorbée par les fours de Doniambo, un résultat qui était inimaginable du temps de la centrale B. La CAT peut également être convertie au gaz. « Nous pouvons produire au gaz naturel liquéfié ou au biocarburant. Une conversion est réalisable en six à huit mois », explique Jeremy Szopa, représentant de Karpowership.
Cette transition nécessiterait néanmoins des études approfondies, à la fois sur le marché et le coût d’approvisionnement mais aussi sur la technologie du site et sur le site de stockage. L’entreprise a déjà mené cette transformation au Sénégal et dispose à la fois de techniciens expérimentés présents en Nouvelle-Calédonie, d’une flotte de méthaniers et d’unités flottantes de regazéification appelées « Floating Storage and Regasification Unit » capables d’assurer un approvisionnement continu.
VERS UNE CENTRALE PERMANENTE ?
Âgée de 13 ans, la centrale reste relativement jeune et peut fonctionner de nombreuses années encore. Certains moteurs totalisent 80 000 heures de marche, loin des 250 000 heures atteintes par certains moteurs de la centrale de Népoui. « Tant que la main- tenance est assurée, elle peut durer encore longtemps », assure le représentant de Karpowership. Cette longévité ouvre la voie à une possible évolution de la CAT en CAP, pour centrale accostée permanente.
La filiale turque, qui n’a jamais vendu de centrale flottante, se dit toutefois prête à céder l’équipement. « Si le client souhaite en faire une installation permanente, avec à terme 100 % de personnel calédonien, nous accompagnerons cette transition », promet l’opérateur. La SLN, Enercal ou même le gouvernement pourraient en devenir propriétaires. « Si l’on cherche une centrale, elle est là », souligne Guillaume Kurek, directeur général de la SLN. « On regarde ça avec beaucoup d’intérêt », ajoute Jeremie Katidjo Monnier. Le coût de cette usine resterait comparable à celui d’une centrale conventionnelle, selon Jeremy Szopa, avec l’avantage d’un « matériel compact et discret qui n’exige pas d’emprise supplémentaire sur terre. »
Charles Salaün