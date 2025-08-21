[DOSSIER] Le dossier de la CAT suivi de près par le gouvernement

Baptisée CAT, pour centrale accostée temporaire, l’installation déploie 11 moteurs de 17,1 mégawatts chacun, soit une puissance totale de 203 MW. Aux commandes, Abed Arab, chef des opérations, coordonne une équipe de 70 techniciens expatriés épaulés par une vingtaine de techniciens locaux. À elle seule, la CAT assure 90 % de l’alimentation électrique de la SLN. Les fours de Doniambo, qui ne peuvent être interrompus sans risque pour la production de nickel, reposent en grande partie sur ce dispositif.

Les dix derniers pourcents de la production sont injectés dans le réseau public, ce qui « représente environ l’équivalent d’un mois d’électricité pour toute la Nouvelle-Calédonie, chaque année », explique Jeremy Szopa, représentant de Karpowership, filiale de l’entreprise turque Karadeniz en Nouvelle-Calédonie. La centrale contribue aussi à la stabilité du système, en contrôlant en permanence la fréquence, ce qui permet d’éviter une trentaine de blackouts annuels, soit environ sept jours d’interruptions épargnés aux usagers.

Nous pouvons produire au gaz naturel liquéfié ou au biocarburant. Une conversion est réalisable en six à huit mois.