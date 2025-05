[DOSSIER] Le CRC veut résister

Les tricots frappés des trois lettres se sont rassemblés à Saint-Michel en soutien aux Mondoriens du sud ou encore à Poya pour marquer le désaccord face aux revendications foncières dont la famille Metzdorf a notamment été la cible.

Le groupe a aussi été aperçu, samedi 22 février, près de la croix de Lorraine à Nouméa pour l’accueil mouvementé du ministre des Outre-Mer, Manuel Valls, sous les drapeaux tricolores. Les affiches aux motifs sans équivoque sont repérées ici et là. Tout comme le sigle peint sur la route. Le CRC, pour Collectif de résistance citoyenne, est toujours en place, un an après l’éclatement des émeutes urbaines. « Tout peut arriver, surtout après l’échec des négociations » sur un projet d’accord institutionnel en « conclave » achevé mercredi 7 mai au soir à Deva, explique le porte-parole, Willy Gatuhau, ancien maire déchu de Païta. « On est organisés, on est prêts à réagir. » En l’occurrence, dresser des barrages, se défendre, se protéger. « Il faut qu’ils le sachent en face, ceux de la CCAT, c’est qu’il n’y aura plus jamais de 13 mai bis sans nous ».

Né en août 2024 sur la base de la coordination de voisins vigilants du Mont-Dore, de Païta et de Dumbéa, puis de Nouméa, le CRC recensait, au plus fort des exactions, entre 1 500 et 2 000 habitants actifs dans les quartiers et 230 référents, selon les représentants de la structure. Une entité qui n’a aucune existence juridique à ce stade, donc pas de carte d’adhérent, etc.

Selon Willy Gatuhau, il y a aujourd’hui autant de membres qu’auparavant, sinon plus. La charte du CRC, publiée sur sa page d’un réseau social, expose des motivations très claires. Par exemple, « le CRC reste et est avant tout un collectif citoyen dont le but principal est de défendre notre volonté du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France ». Ou encore « lutter contre toutes les formes d’injustice, d’oppression, liées de près ou de loin aux exactions de la CCAT et des indépendantistes ».

« VRAIMENT MALHEUREUX »

Lors de l’insurrection de mai 2024, le risque inhérent à l’utilisation d’armes à feu a naturellement été soulevé. À juste titre. Des faits dramatiques le démontrent. Et ce danger court toujours. D’après un rapport parlementaire publié en avril 2024, ce territoire de chasseurs compterait 100 000 armes en circulation, au total, c’est-à-dire déclarées, mais aussi détenues de manière illégale.