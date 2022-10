« Rendez-vous compte, le diabète dont on parle beaucoup touche autant de personnes mais celles qui ont l’endométriose souffrent d’une indifférence, de retards de diagnostic, de traitements parfois inadaptés », souffle la présidente. Mais pourquoi donc ce silence, paru effrayant à bon nombre de conseillers ? « Dans l’imaginaire général, les femmes souffrent, depuis la nuit des temps et on considère que c’est normal » regrette le président de l’institution, Jean-Louis Danglebermes. On peut ajouter que la recherche ne s’est pas précipitée pour les soulager.

Impact sur le travail « Chefs d’entreprise, vous avez sûrement une employée qui en souffre et vous verrez que ce n’est pas anodin », a lancé Pascale Daly (photo). L’endométriose affecte les femmes dans leur productivité (douleurs, défaut de concentration etc.) et dans leur perspective de carrière. Les absences pour des douleurs ou rendez-vous médicaux sont mal vues. L’absentéisme au travail est estimé en France en moyenne à 31 jours par an et la réduction de la productivité à 23,2 jours avec une perte de 10,8 heures de travail par semaine.

« PRIORITÉ DE SANTÉ »

Sur la base des connaissances générales et les quelques informations locales obtenues auprès du gouvernement, de la Cafat et de médecins, la Commission de la femme, appuyée de tout le Cese, demande l’inscription de l’endométriose aux priorités de santé et une étude sur le territoire par l’observatoire de la santé. Les directions et les services publics sont invités à s’emparer du sujet.

Sur le plan médical, l’assemblée recommande la mise en place d’une équipe spécialisée et pluridisciplinaire en s’assurant de la présence par exemple d’endocrinologue dans le contexte de pénurie, et d’un suivi psychologique des couples notamment dans le cadre de la PMA. Les professionnels de santé et de la sexualité doivent être formés.

Elle propose aussi de créer des espaces dédiés gratuits dans des établissements médicaux sociaux et recommande le remboursement des contraceptifs à usage médical pour l’endométriose aux 26 ans et plus (la prise en charge concerne les mineurs et moins de 25 ans) car ils peuvent parfois être efficaces contre la douleur. Le conseil demande que l’endométriose figure dans une liste spéciale d’affection longue durée pour une inscription automatique et une couverture santé totale jusqu’à la ménopause.

Pour le Cese, il faut sensibiliser toute la population. L’endométriose « nécessite encore une prise de conscience de la part des hommes » et une « communication intergénérationnelle mère-fille ». Il faut aussi inciter les jeunes filles à consulter, « car elles peuvent en souffrir dès 11 ans », inclure ce sujet au programme d’éducation sexuelle à l’école, former les infirmières scolaires.

Le conseil milite par ailleurs pour la mise en place d’une antenne de l’association EndoFrance, d’une application mobile. Il insiste enfin sur la sensibilisation des ressources humaines et des médecins du travail à la prise en compte et l’accompagnement en milieu professionnel.

« C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE J’EN ENTENDS PARLER »

Au Cese, la présentation a été suivie d’un débat. La Commission a été félicitée pour son travail. Les hommes ont notamment fait part d’un réel intérêt. « On n’a pas voulu écouter. J’ai quatre filles et ma femme. Ça fait réfléchir », glisse Mélito Finau. « J’ai découvert l’ampleur du phénomène en travaillant sur ce sujet. En 40 ans en entreprise, je n’avais jamais entendu parler de cette maladie a commenté Jean-Jacques Annonier. Nous avons en tant que société civile le devoir de porter ce dossier ».

Le débat a naturellement dévié sur l’égalité des sexes, notamment au travail. « La notion d’humanisation n’est pas prise en compte dans les entreprises. Chez nous, les femmes ont toute la latitude pour s’organiser » a témoigné Jacques Loquet. « Dans le milieu professionnel, il va falloir faire une vraie révolution » a ajouté Lionel Woreth. Wamo Wadrenges s’est projeté en souhaitant que les résultats en matière de communication soient « à la hauteur des moyens engagés », ce qui n’est pas forcément le cas pour le cancer du sein, du col de l’utérus, etc.

Au final, « jamais un débat a autant captivé en séance » dans cette mandature a conclu Yves Goyetche.

« C’est plein d’espoir » selon Pascale Daly qui va poursuivre son travail sur l’accès à la PMA.