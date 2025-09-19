[DOSSIER] Le centre-ville et ses commerces, à la recherche d’un nouveau souffle

Le centre-ville a été l’un des rares endroits de Nouméa à avoir été préservé durant les émeutes. Pourtant, même sans avoir subi de dégradations, certains commerces du secteur n’ont pas survécu aux conséquences économiques de cette période : diminution de la fréquentation, baisse de pouvoir d’achat de la population, départs massifs du territoire et d’une certaine clientèle, énième « coup dur » après la pandémie Covid… Certaines enseignes, parfois durablement installées, ont fermé.

Fin 2024, la Chambre de commerce et d’industrie enregistrait un taux de vacance commerciale de 17,7 % en centre-ville (contre 14 % en 2022). Ce qui correspondait à 169 commerces sur les 958 recensés. Ces statistiques donnaient un coup de projecteur sur les difficultés rencontrées par les marchands dans cette zone. Ces données sont en réalité le reflet d’une tendance observée de manière globale sur le territoire. En 2024, l’IEOM, Institut d’émission d’outre-mer, a noté une diminution significative des paiements par carte et des retraits de billets (8,1 % sur un an), illustrant la baisse de consommation des ménages.

En parallèle des fermetures de commerces, on assiste a contrario à l’arrivée d’autres enseignes, autrefois situées dans le Grand Nouméa. À l’instar du magasin Decathlon, incendié aux premiers jours des émeutes, et qui s’est installé en centre-ville en octobre 2024. « Nous avons aussi des commerces qui changent simplement de rue, en passant d’un bloc à l’autre, dans le centre-ville. On devine que ce sont pour des raisons de loyer ou alors parce qu’ils souhaitaient avoir un espace plus petit », décrit Marc-Olivier Vergé, secrétaire général adjoint à la mairie de Nouméa.

D’après la municipalité, qui réalise régulièrement des recensements grâce, entre autres, à ses stewards urbains, 83 % des cellules commerciales du centre-ville et du Quartier-Latin sont occupées aujourd’hui. Un chiffre qui « nous positionne dans une norme à l’échelle nationale », assure Marc-Olivier Vergé.