[DOSSIER] Le boom d’une mécanique répandue

QU’EST-CE DONC ?

Pas de chance, « il n’existe pas de définition des fonds souverains unanimement acceptée », écrivait, en 2012, le statisticien John Baude dans une note pour l’Institut d’émission d’outre-mer. Avant d’ajouter que le Fonds monétaire international (FMI) les présentait « comme des fonds publics d’investissement auxquels sont assignés des objectifs macroéconomiques », c’est-à-dire pour l’économie à grande échelle.

L’ambition d’un gouvernement est ici d’accumuler et de faire fructifier l’argent, sous forme d’actifs financiers. Pourquoi ? Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, « la dépendance d’une économie à l’égard d’une ressource naturelle non renouvelable pose deux problèmes classiques », a écrit le Conseil d’analyse économique, en 2017. « Outre l’instabilité de la croissance liée aux fluctuations des cours, l’économie a du mal à se diversifier, car le secteur des ressources naturelles absorbe l’essentiel du capital et des compétences disponibles. »

QUELS BUTS ?

De nombreux pays ont mis en place des fonds souverains avec au moins trois intentions à l’esprit, note le Conseil d’analyse économique : compenser la disparition progressive des ressources naturelles, lisser l’impact des fluctuations des cours sur les budgets publics, et réunir des fonds pour investir dans la diversification de l’économie.

QUELS EXEMPLES ?

Il existe deux grandes catégories de fonds : l’une, constituée des recettes d’exploitation et d’exportation de ressources naturelles (pétrole, gaz et mines), appelée « Commodity Sovereign Wealth Funds » ; l’autre baptisée « Non-Commodity Sovereign Wealth Funds » et basée sur les excédents de réserves de change non issus de ressources naturelles, les recettes de privatisation, les surplus budgétaires, etc., selon les travaux du cycle Nickel.nc en 2021.

En haut de la liste, figure le fonds souverain norvégien, créé en 1998, pour investir les recettes pétrolières et gazières, avec une mission d’assurer l’avenir du pays, comme celui du système de retraite des générations futures. Si ce dispositif scandinave « fait figure de bon élève, avec un score de 98 sur 100, son conseil d’administration composé de dirigeants externes et une très bonne transparence sur son utilisation, le fonds du Qatar, à l’opposé, fait figure d’entité très opaque, avec un score de 17 sur 100 », d’après un article paru fin 2024 dans la revue Dialogues économiques. L’Océanie compte six fonds, dont le Future Fund, en Australie, ou encore New Zealand Superannuation Fund, en Nouvelle-Zélande.