[DOSSIER] L’arnaque en ligne, une arme sophistiquée

Le phénomène est en pleine expansion. Il suffit de jeter un œil sur les boîtes mail ou les pages d’un réseau social. L’OPT constate une augmentation importante des affaires depuis quelques mois. La Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Calédonie la date elle de la fin de la période Covid, et déplore même une très forte accélération depuis deux ans. « Il y a une tendance à la hausse des cas de fraudes qui font preuve notamment d’une ingénierie sociale de plus en plus développée » appuie Fabrice Dufresne, directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) sur le territoire. Le terme d’« ingénierie sociale » désigne cette technique d’escroqueries « orchestrées par les criminels qui abusent de la confiance d’une personne afin d’obtenir de l’argent ou des informations confidentielles leur permettant de commettre une autre infraction » définit Interpol, l’organisation internationale de police criminelle.

Le moyen, en Nouvelle-Calédonie ? Les médias sociaux, les mails, ou encore le téléphone. Pour schématiser un monde complexe, il existe trois types d’arnaque en ligne : tout d’abord bancaire – par un faux conseiller de la banque par exemple –, ensuite la cyber – hameçonnage, rançongiciel, vol d’identifiants… –, enfin télécom – par un faux appel d’opérateur, aussi le spoofing c’est-à-dire le numéro affiché est celui de la banque, mais tout est artificiel… Si le dépôt de plainte est vivement conseillé, il est difficile de remonter au bout de la chaîne, au sein du QG des délinquants souvent logé en Afrique, en Europe de l’Est… Un outil technologique surpuissant permet désormais non seulement de démultiplier la créativité des fraudeurs, mais aussi d’affaiblir la vigilance des particuliers. « Je suis assez convaincu que l’utilisation de l’IA est en train d’accélérer ces processus et facilite les tentatives de piratage » estime Éric Wiard, président de la FBF de Nouvelle-Calédonie.

L’intelligence artificielle est déployée pour la création de faux sites ou pages de réseaux sociaux, mais aussi l’assemblage de données personnelles, et même la reproduction de voix.

LE STRESS, PUIS LA SOLUTION

Le moment peut être choisi pour viser un territoire, fragilisé par des failles techniques ou par une crise économique, terreau d’un espoir de gains illusoires. La mécanique est souvent bien huilée. Exemple, face à un incident de paiement imaginaire, les arnaqueurs « arrivent à créer le moment de stress » chez la personne en ligne « et la solution juste après », explique Thomas De Deckker, directeur général de l’OPT. La démarche est simple : inonder le monde de tentatives pour obtenir quelques « réussites ».