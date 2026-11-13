[DOSSIER] L’arnaque en ligne, une arme sophistiquée

Le phénomène est en pleine expansion. Il suffit de jeter un œil sur les boîtes mail ou les pages d’un réseau social. L’OPT constate une augmentation importante des affaires depuis quelques mois. La Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Calédonie la date elle de la fin de la période Covid, et déplore même une très forte accélération depuis deux ans. « Il y a une tendance à la hausse des cas de fraudes qui font preuve notamment d’une ingénierie sociale de plus en plus développée » appuie Fabrice Dufresne, directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) sur le territoire. Le terme d’« ingénierie sociale » désigne cette technique d’escroqueries « orchestrées par les criminels qui abusent de la confiance d’une personne afin d’obtenir de l’argent ou des informations confidentielles leur permettant de commettre une autre infraction » définit Interpol, l’organisation internationale de police criminelle.
Le moyen, en Nouvelle-Calédonie ? Les médias sociaux, les mails, ou encore le téléphone. Pour schématiser un monde complexe, il existe trois types d’arnaque en ligne : tout d’abord bancaire – par un faux conseiller de la banque par exemple –, ensuite la cyber – hameçonnage, rançongiciel, vol d’identifiants… –, enfin télécom – par un faux appel d’opérateur, aussi le spoofing c’est-à-dire le numéro affiché est celui de la banque, mais tout est artificiel… Si le dépôt de plainte est vivement conseillé, il est difficile de remonter au bout de la chaîne, au sein du QG des délinquants souvent logé en Afrique, en Europe de l’Est… Un outil technologique surpuissant permet désormais non seulement de démultiplier la créativité des fraudeurs, mais aussi d’affaiblir la vigilance des particuliers. « Je suis assez convaincu que l’utilisation de l’IA est en train d’accélérer ces processus et facilite les tentatives de piratage » estime Éric Wiard, président de la FBF de Nouvelle-Calédonie.
L’intelligence artificielle est déployée pour la création de faux sites ou pages de réseaux sociaux, mais aussi l’assemblage de données personnelles, et même la reproduction de voix.
LE STRESS, PUIS LA SOLUTION
Le moment peut être choisi pour viser un territoire, fragilisé par des failles techniques ou par une crise économique, terreau d’un espoir de gains illusoires. La mécanique est souvent bien huilée. Exemple, face à un incident de paiement imaginaire, les arnaqueurs « arrivent à créer le moment de stress » chez la personne en ligne « et la solution juste après », explique Thomas De Deckker, directeur général de l’OPT. La démarche est simple : inonder le monde de tentatives pour obtenir quelques « réussites ».
D’après les relevés de l’IEOM, le montant total des fraudes sur les moyens de paiement est estimé à près de 300 millions de francs en 2025 dans l’archipel, pour plus de 8 000 cas. Si l’escroquerie au chèque est la plus répandue en Métropole, l’arnaque sur la carte bancaire est la plus observée en Nouvelle-Calédonie, « notamment à l’occasion des paiements sur internet » indique Fabrice Dufresne.
Une méthode progresse sensiblement, celle sur le virement, lors de laquelle le cybercriminel prend le contrôle du compte bancaire à distance. Néanmoins, les banques s’équipent en permanence pour se protéger, respectent des réglementations et développent leur cybersécurité. Les établissements, bancaires ou non, et l’Institut d’émission d’outre-mer mènent en outre très régulièrement des campagnes de sensibilisation. L’IEOM propose quatre conseils : surveiller son compte bancaire « comme le lait sur le feu », tourner « sept fois son doigt avant de cliquer sur un lien », ne pas crier ses « infos persos sur tous les toits » – en l’occurrence ses données bancaires et privées –, enfin se méfier « des placements aux gains mirobolants : c’est trop beau pour être vrai ».
Y.M.