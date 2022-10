Protéger et défendre. C’est la mission première des Forces armées en Nouvelle-Calédonie. Et pour l’heure, fort heureusement, leur action se focalise sur des menaces naturelles.

Les militaires peuvent être mobilisés au profit de l’État ou à la demande du gouvernement en relation avec la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR). « Dès le moment où dans une situation de crise les moyens sont inexistants, indisponibles, inadaptés ou insuffisants et que nous, nous avons ces capacités, il y a une demande de concours et nous y répondons », explique le colonel Frédéric Puchois, chef d’état-major interarmées.

« Les Fanc se préparent à une saison cyclonique plus intense », explique le colonel Frédéric Puchois. / C.M.

Les Fanc se mettent en alerte, se préparent en interne et réagissent aux demandes qui transitent par le haut-commissariat. « Cela peut être dû par exemple aux conditions météorologiques. Est-ce que leur hélicoptère est capable d’intervenir ? Nos moyens sont-ils plus appropriés ? C’est toute cette discussion que nous avons et c’est pourquoi nous nous entrainons ensemble. »

« Cyclonex »

Les premiers feux sont en train de sévir et déjà les pompiers militaires du Rimap de Plum sont intervenus aux abords du terrain militaire alors que les pompiers du Mont-Dore étant engagés à Port Boisé. Les moyens aériens de la Tontouta (BA186) sont aussi régulièrement mobilisés. Les Forces armées sont également sur le pied de guerre pour la saison cyclonique qui « statiquement devrait être plus intense », comme le souligne le colonel Frédéric Puchois. « On monte en puissance dès le mois de septembre. On entraîne chaque année les Forces en intégrant les nouveaux arrivants de la relève de l’été pour qu’ils se fassent aux procédures afin d’être réactifs. »

L’exercice annuel, nommé « Cyclonex », a été réalisé le 28 septembre en interaction avec la police nationale, la gendarmerie et la DSCGR. On y simule une intervention commune avec également une demande de renfort dans le cas d’un évènement de grande ampleur. « On dispose en Nouvelle-Calédonie de moyens maritimes, aériens et terrestres qui couvrent le périmètre de ce dont on pourrait avoir besoin, mais la question pourrait se poser sur le nombre, par exemple, de nos capacités d’évacuation ou d’acheminement en fonction de l’ampleur de la catastrophe, des éventuelles victimes à secourir. »

Vers qui se tourner en cas de besoin ? Des moyens pourraient rapidement arriver de Polynésie française, de Métropole, puis des pays voisins.