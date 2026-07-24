[DOSSIER] L’ambivalence politique du gaullisme

« Tout le monde a été, est ou sera gaulliste. » Cette phrase, empruntée au général lui-même en 1952 ou, selon la littérature, à l’écrivain et homme politique André Malraux, traduit l’accueil complexe réservée à la pensée du militaire au fil du temps. Chacun, à l’échelle française, percevant un intérêt à évoquer l’action du héros de la Seconde Guerre mondiale.

Né de « la rencontre d’un homme et de circonstances », selon l’historien Luc Steinmetz, à savoir le conflit planétaire et la crise de la quatrième République, le gaullisme s’appuie sur des piliers : la défense de la souveraineté nationale, la résistance, le respect de l’autorité de l’État, le dialogue entre les nations ou encore le rejet du capitalisme et du communisme…

En Nouvelle-Calédonie, un parti revendique cet héritage. « Le Rassemblement est, je pense, toujours très gaulliste, estime son président, Alcide Ponga. Jacques Lafleur, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy… Nous sommes dans ce sillon-là. » Ces positions politiques, dans les pas du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), sont appréciées comme des principes directeurs et la stature du libérateur de la nation a gagné la communauté kanak, à entendre le chef du gouvernement, au point où « des chants en houaïlou, des tempérances, que l’on chante encore aujourd’hui, citent le nom du général de Gaulle et l’appel au patriotisme de la Nouvelle-Calédonie pour défendre la France libre ».

Ces mélodies, profondément ancrées, expriment « vraiment la façon dont nous, les Mélanésiens de droite, républicains et non-indépendantistes, avons cette relation avec la France. C’est peut-être d’abord la relation avec le général de Gaulle ».