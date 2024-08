[DOSSIER] « Laisser les gens au bord de la route, ce n’est pas possible »

La résiliation des délégations de service public, l’USTKE la comprend. « Financièrement, les collectivités ne peuvent pas suivre. C’est normal qu’elles dénoncent l’accord. On ne peut pas contester cette décision », estime Rodolphe Wédé, secrétaire général de la fédération Transport et représentant du syndicat chez Carsud. « On vivait au-dessus de nos moyens. On était aux abois et le 13 mai nous a achevés. »

Doté d’un budget de près de 5 milliards de francs – environ 40 % de taxes sur le carburant, 35 % de subventions des collectivités et 25 % de recettes commerciales – le réseau de transport en commun aux 400 salariés est déficitaire depuis son unification sous la bannière Tanéo.

« L’erreur originelle date de 2019 », considère lui aussi Francisco Sione, secrétaire général du Soenc Transports. « Tous les risques financiers étaient portés par le délégataire », soit le SMTU, et à travers lui les quatre mairies de l’agglomération. « Quel que soit le nombre de personnes transportées, on était payés pareil, et le public compensait les pertes. Il faudra que cela change. » Le délégué syndical du Soenc chez Carsud « comprend » donc la résiliation, même s’il regrette « un choix de facilité qui néglige les conséquences humaines et économiques ».

LA REPRISE, UNE NÉCESSITÉ

La critique, commune aux deux syndicalistes, réside dans l’absence de mise en œuvre immédiate de service minimum, une option évoquée par la direction du SMTU. Elle est également prononcée du côté patronal : dans un communiqué commun, le Medef et Karuïa estiment que la reprise est « urgente ». « Le Medef soutient cette demande car l’absence de transport empêche notamment les salariés de rejoindre leurs lieux de travail paralysant ainsi la reprise de l’activité économique », écrit l’organisation.

« On a fait une proposition de reprise avec 10 lignes contre 15 habituellement. En face, on nous parle seulement de 4 lignes. D’abord, laisser les gens au bord de la route, ce n’est pas possible. Et deuxièmement, il y aura des licenciements, ça c’est clair », regrette Joseph Saliga, président du GIE Karuïa Bus qui fait travailler près de 250 personnes. « Il n’y a aucune logique dans leur contre-proposition. Ils veulent un réseau qui va coûter moins cher ? On a fait une proposition qui ne coûte rien aux collectivités ! »

Dans son plan, la somme apportée par les collectivités (1,8 milliard) serait principalement retrouvée « en se rémunérant sur la vente des titres de transport sur la base d’un tarif unique », quand l’offre actuelle est faite d’une diversité d’abonnements, le plus cher étant à 8 900 francs par mois. « On a une population qui a besoin d’être transportée, notamment pour aller au travail. L’usager est prêt à payer le ticket plein pot », assure Joseph Saliga, qui parle d’un aller simple à 350 francs, contre 300 francs pour le ticket secours actuel. « Ce serait une solution de dépannage jusqu’à la fin de l’année. » Le GIE Karuïa s’est d’ailleurs mobilisé mardi 6 août près du dépôt de Ducos pour défendre son projet.