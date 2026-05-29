[DOSSIER] L’agriculture, entre appréhension et adaptation

Entre fin 2023 et début 2024, la précédente sécheresse a durement touché les agriculteurs calédoniens. Kevin de Sonneville, apiculteur et issu d’une famille d’éleveurs, s’en souvient : « À deux, mon père et mon frère ont perdu une quarantaine de têtes de bétail. Ça a été catastrophique. »

Le prochain El Niño l’inquiète. Outre le bétail, il pense à ses ruches. S’il fait « trop chaud, les fleurs vont stresser » et produire moins de nectar. Par conséquent, les rendements en miel vont diminuer. Par chance, ses ruchers sont majoritairement situés en bord de rivière, ce qui limite les impacts de la sécheresse. « Mais il y en a certains qui ne le sont pas et qui peuvent mourir plus facilement », décrit-il.

Si elle s’éternise, la sécheresse peut avoir de graves conséquences sur les élevages de bovins. L’herbe grille, les pâturages s’assèchent et la santé du bétail flanche. « Il peut y avoir des carences nutritionnelles et, derrière, un impact économique pour les éleveurs, puisqu’ils sont obligés de compenser cette perte de pâturage avec des apports alimentaires supplémentaires. Ce sont des charges en plus », explique Vincent Galibert, docteur vétérinaire et responsable du pôle animal à la CAP-NC, Chambre d’agriculture et de la pêche. Les précédentes années, « il est arrivé que l’on doive importer d’urgence des conteneurs d’aliments depuis l’Australie, pour compenser les troupeaux les plus atteints ».

Il y a quelques années, « entre 2017 et 2020 », les saisies de carcasses à l’Ocef ont doublé à cause d’une hausse d’animaux dénutris. « À l’époque, on n’avait jamais vu ça depuis longtemps […] Dès que les pluies sont revenues, le phénomène a quasiment disparu. »

Les incendies et leur propagation sur les barrières et pâturages sont aussi une inquiétude. Tout comme la ressource en eau. « À partir du moment où la pluviométrie baisse fortement et durant longtemps, toutes les réserves d’eau dans les nappes phréatiques et dans les rivières baissent, ce qui peut entraîner des risques de conflit d’usage entre eau domestique et eau agricole. »