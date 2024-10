[DOSSIER] L’agriculture creuse de nouveaux sillons

Nourrir les populations est le sacerdoce des agriculteurs. Mais, depuis le 13 mai, l’incertitude a gagné les esprits. « À quoi va ressembler le marché en 2025 ? Combien de personnes vont quitter le territoire ? Quel sera le pouvoir d’achat de ceux qui vont rester ? Est-ce que les magasins vont se remonter ?, s’interroge Jean-Christophe Niautou, le président de la Chambre d’agriculture et de la pêche. Beaucoup de questions auxquelles on doit répondre et, à l’instant T, je n’ai aucune réponse. »

Le monde agricole conserve une place à part dans l’économie. Selon le dernier rapport annuel économique de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), en 2022, le secteur emploie 1 762 salariés en moyenne, soit 2,6 % de l’emploi salarié privé et 2,2 % de la valeur ajoutée. Une présence qui ne se retrouve pas dans l’assiette des consommateurs. D’après le Mémento agricole 2022 de la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, un Calédonien consomme en moyenne 17,5 kg de fruits et légumes par mois, dont 67 % sont des produits frais importés.