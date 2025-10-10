[DOSSIER] L’accord de Bougival sur la mauvaise pente

CALENDRIER SERRÉ

La machine est sur les rails. Premier temps : le report des élections provinciales ; deuxième temps : l’adoption de la révision de la Constitution ; troisième temps : son approbation par voie de référendum sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; quatrième temps : les élections provinciales déterminant la composition d’un nouveau Congrès qui adopterait la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie. Le calendrier est serré.

Le Sénat a inscrit l’examen de la proposition de loi à l’ordre du jour d’une session extraordinaire qui devait s’ouvrir le 23 septembre. Las, la mise en minorité du Premier ministre, François Bayrou, après avoir demandé un vote de confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre et se l’être vu sèchement refuser, le contraint à la démission, balayant par la même occasion l’agenda parlementaire. Manuel Valls continue néanmoins à croire en une voie de passage après la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. L’exécutif et les présidents des deux chambres sont alignés pour activer un calendrier parlementaire qui permette la promulgation « ric-rac » de la PPLO avant la date limite du 2 novembre de convocation des électeurs pour les élections provinciales si celles-ci devaient se tenir avant le 30 novembre.

DÉBATS MOINS FEUTRÉS

Ainsi, alors que le nouveau Premier ministre devait prononcer sa déclaration de politique générale (DPG) le 7 octobre à l’Assemblée nationale et le lendemain au Sénat, celui-ci devait décider, lors d’une conférence des présidents qui se serait tenue mardi 7 octobre, d’inscrire la PPLO à l’ordre du jour de la séance publique immédiatement après la DPG. Elle aurait alors dû être adoptée sans difficulté et transmise à l’Assemblée nationale qui l’aurait examinée en urgence dès la semaine suivante. Les débats risquaient néanmoins d’y être moins feutrés qu’au Palais du Luxembourg.

La France insoumise et les Écologistes, relayant les positions du FLNKS, sont opposés à ce report, le groupe Gauche démocrate et républicaine, dont Emmanuel Tjibaou est membre, également. Le député, et patron de l’UC, a d’ailleurs considéré, dans un courrier du mardi 7 octobre cosigné par le sénateur Robert Xowie, que « le caractère d’urgence attaché à la situation calédonienne ne saurait en aucun cas justifier un passage en force, ni le contournement du dialogue politique ». Lors de la dernière conférence des présidents, le président du groupe GDR, Stéphane Peu, a qualifié la PPLO sur le report des provinciales de « loi hostile ». Les députés socialistes, quant à eux, ne sont plus tout à fait convaincus de son urgence. Quant au Rassemblement national, il n’est pas empressé d’apporter son soutien au processus de Bougival, que Marine Le Pen juge « ambigu ».