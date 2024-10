[DOSSIER] La sécheresse sévit, La Niña arrive

UNE SORTIE EN FÉVRIER

Les modèles sont formels, La Niña arrive. Ce qui signifie, en théorie, une atmosphère plus chaude et plus humide, un alizé en retrait au profit d’un temps tropical instable plus fréquent, mais aussi un renforcement des précipitations avec toutefois une intensité variable selon les épisodes. « La Niña doit se mettre en place au cours du trimestre septembre-octobre-novembre », précise Météo-France.

Suivie de près par les prévisionnistes, l’évolution de l’anomalie de température de surface de l’océan est un indicateur clé pour catégoriser le phénomène. « Cet épisode La Niña ne va pas descendre a priori sous la valeur de -1 °C », expose Thomas Abinun. Ainsi, « nous devrions connaître cette année un La Niña de faible intensité, qui devrait être assez court puisque, dès janvier-février, nous devrions ressortir du contexte climatique » pour retrouver des conditions neutres.

Deux paramètres se cumulent : l’effet réchauffant du phénomène La Niña et celui du changement climatique. Dès lors, avec une très forte probabilité, les températures devraient être supérieures aux valeurs de saison d’au moins +1 °C entre octobre 2024 et février 2025.

Tous les Calédoniens sont encore marqués par le triple événement dévastateur entre 2020 et 2023. Après un mois d’octobre de transition, les précipitations devraient être supérieures aux normales de 15 % en moyenne, de novembre à février. Contre plus de 40 % lors des épisodes modérés ou forts. « Cette année, nous ne nous attendons pas à avoir des pluies aussi abondantes que celles connues lors du précédent épisode », résume Thomas Abinun. Mais ces prévisions n’excluent pas des déluges au passage de dépressions tropicales et des inondations ponctuelles.