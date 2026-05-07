[DOSSIER] La parole est aux citoyens

Les initiatives fleurissent. Samedi 25 avril, 24 Calédoniens ont constitué l’assemblée citoyenne, « dispositif de démocratie participative expérimenté » cette année au Congrès et ont remis leur avis sur la thématique « Transparence de la décision publique et renforcement de la confiance envers les institutions » à la présidente de l’hémicycle, Veylma Falaeo. Dans ce recueil, il est notamment suggéré de « créer une plateforme participative pour l’écoute des questions et propositions des habitants ».

Lundi 4 mai, l’association Paroles, mémoires, vérités, réconciliations (PMVR) a présenté son travail de collecte et d’analyse considérable après ses rencontres à Voh. Une première étape. Le groupe se déplacera bientôt à Nouméa. Tout nouveau sur la place, le collectif Relève du pays, composé selon ses dires de « jeunes âgés de 20 à 40 ans, issus d’horizons politiques différents et porteurs de convictions diverses », organise samedi 9 mai « une journée citoyenne » dans la capitale. L’intention étant, entre autres, de « favoriser le dialogue autour des enjeux du pays ».

CONFIANCE ABÎMÉE

Les trois démarches – et la liste est loin d’être exhaustive – se croisent au moins sur un point, qui est en fait leur principe même, leur essence : donner la parole aux gens pour que ces Calédoniens, de naissance ou d’adoption, soient écoutés. La période est ainsi à l’expression et au possible partage.

Les plus sceptiques indiqueront qu’à l’approche d’élections provinciales aux enjeux cruciaux, il est bon d’investir ce registre de l’empathie et de l’interaction. Peut-être. Mais des causes sont certainement plus profondes.

Un écart s’est tout d’abord creusé, et continue de se creuser, entre le politique et le citoyen. Pierre-Christophe Pantz, chercheur en géographie-géopolitique, a relevé à plusieurs reprises, notamment dans un article du 5 mars publié dans le média The Conversation, « un contexte d’abstention structurelle observée depuis l’élection provinciale de 2004 ».

La confiance en l’élu est abîmée. Et l’actuel mandat exceptionnellement long des conseillers provinciaux n’arrange rien. Des habitants des villes, des villages et des tribus ont donc décidé de s’investir pour être entendus. « Il y a une très forte attente des Calédoniens de participer à la co-construction de leur société

La Nouvelle-Calédonie se trouve à un tournant de son histoire, et chaque citoyen se sent concerné, souhaitant apporter sa pierre à un nouveau contrat social », explique Régis Pradal, expert en entrepreneuriat social et fondateur de la société Social Fabric Lab.

Selon le consultant, « de plus en plus de voix s’élèvent aujourd’hui pour demander un changement de méthode afin de sortir de la crise ». Et l’une des perspectives « les plus prometteuses » pourrait être de s’orienter vers « un processus citoyen de démocratie participative, visant la définition d’un projet de société calédonien non partisan, ancré dans les réalités locales et les préoccupations des Calédoniens ».