Un naufrage ?

Qu’est-il arrivé aux 126 personnes à bord ? L’absence d’épave et de réponses ont nourri de nombreuses théories alimentées par de faux témoignages et des malentendus. « Une mine ou un incendie aurait laissé des bouts de bois et des choses qui auraient dérivé, mais il n’y a rien. Pas de vêtement, pas de sac », insiste Alain Le Breüs.

Le membre de l’association Fortunes de mer, qui a participé à une recherche infructueuse en 2011, penche pour la thèse du naufrage à cause d’une forte houle dans le canal de la Havannah. « Les simulations nous ont indiqué que la houle s’était formée dans la nuit, avance-t-il. Dans les cabines, on avait dû ouvrir les hublots et les portes de coursive pour avoir de l’air. » L’eau a pu s’engouffrer jusqu’à faire tanguer le bateau très chargé et probablement handicapé par une panne de moteur pas si exceptionnelle dans les années cinquante.

Les seuls indices retrouvés lors des premières recherches n’ont jamais révélé leurs secrets. En plus des fûts et des bouts de bâche, une bouée de sauvetage a été récupérée sur la côte Est de Bélep, trois mois après le drame. Longtemps abandonnée dans les caves du palais de justice de Nouméa comme pièce à conviction, elle trône aujourd’hui au Musée maritime grâce à la Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie. Seul témoin du drame, elle rappelle, sans expliquer, ce qu’il s’est passé cette nuit du 31 juillet au 1er août 1953.

US Navy La Monique était un caboteur de 34 mètres. Baptisé Avon à l’origine, il avait été construit en 1945 à Port Chalmer en Nouvelle- Zélande pour l’US Navy. « C’était un bateau de transport de matériel », explique Alain Le Breüs. Vingt bateaux similaires sont sortis des chantiers navals néo-zélandais. Plusieurs ont navigué dans le Pacifique, de la Polynésie française aux Tonga. Société des îles Loyauté Le 8 septembre 1951, la Monique rejoint la flotte de la Société des îles Loyauté. Avec son navire-jumeau Rosalie, elle remplace les deux précédents bateaux de la compagnie (Loyauté et Phoque).

Brice Bacquet

©B.B. / C.M.