Ses grands-parents parlaient très peu de la Monique. « Ils sont restés dignes et se sont repliés sur eux-mêmes », raconte le septuagénaire. Dans sa commune, d’autres familles touchées n’en ont jamais parlé. La municipalité envisage de les rassembler pour commémorer le 69e anniversaire du drame.

À Bourail, Charles Ohlen n’avait que trois ans lorsqu’il a perdu son père, capitaine du navire, et sa mère qui l’accompagnait. Ses parents étaient âgés d’une vingtaine d’années. Charles Ohlen a hérité du prénom et du nom paternels, sans connaître véritablement son père sauf à travers les lettres que son oncle a conservées. « Il voulait arrêter depuis un an, il ne supportait plus les conditions de travail, retrace-t-il. Ses parents lui répondaient qu’il devait travailler pour s’occuper de ses enfants. »

Sur la côte Est, Jean-Mathias Djaïwé doit rencontrer d’autres proches de disparus pour filmer et retranscrire leurs témoignages inédits. Charles Ohlen regrette cette « chappe de plomb » au-dessus d’un accident qui « a choqué et interroge toujours » les Calédoniens. « J’ai l’impression que cet événement tragique n’a pas été considéré sur la Grande Terre. Il n’y a pas de stèle à Nouméa, déplore-t-il. Les habitants des îles ont, eux, pris la mesure du drame et l’ont commémoré. »

Avec le temps, l’orphelin ne souhaite plus qu’une seule chose : la prise en compte de ce souvenir par tout le monde. « Tous les couches de la société ont été touchées. À l’époque, c’était tout petit la Nouvelle-Calédonie, tout le monde se connaissait et se côtoyait, assure-t-il. Cette douleur nous a tous touchés. » Charles Ohlen aimerait que la disparition des 126 passagers de tous horizons contribue à « l’unité du pays ». Le grand mystère et les rumeurs « farfelues » qui entourent le drame ne doivent pas occulter cette page de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie.

Brice Bacquet

© Collection L.G. Viale