« L’idée était dans l’air depuis un moment. Comment faire pour que les commémorations de la Monique se déroulent au-delà de Maré. Je rappelle que le monument a été inauguré en 1978, 25 ans après la disparition. Ce n’est pas à Maré qu’il y a eu le plus de disparus, mais à Lifou. Mais c’est le dernier endroit où on les a vus vivants. Il y a eu une nouvelle commémoration importante en 1983, cinq ans après. Ensuite, plus rien jusqu’en 2003 pour le cinquantième anniversaire.

En 2013, le monument a été déplacé. Et à partir de 2018, la mairie de Maré a décidé d’organiser tous les ans une commémoration pour les familles et les scolaires. On pensait alors à aller ailleurs. Mais c’est en 2021 que le gouvernement a finalement annoncé qu’il souhaitait faire de cet évènement un évènement pays. Ça a été le point de départ de cette série évènementielle en préfiguration des soixante-dix ans en 2023.

Nous nous sommes engagés à continuer à respecter certains principes : conserver la date du 31 juillet à Maré, car ce sont les gardiens du souvenir de nos familles depuis 45 ans, respecter la parole donnée sur le fait que les gens ne sont pas morts mais disparus, et respecter la douleur, la dignité des familles. Les coutumiers n’ont jamais voulu quelque chose de trop officiel, protocolaire.

Les dates ont été choisies selon le trajet, mais nous avons laissé aux trois îles et aux familles le soin d’organiser leur commémoration. Puis, il y a eu la possibilité que la Grande Terre participe dès cette année à l’évènement, car des familles sont aussi concernées.

Il fallait l’appui des institutions pour passer à une dimension pays, pour sortir des initiatives individuelles. Parce que soixante-dix ans se sont écoulés, et la mémoire est oublieuse, pour reprendre un poème célèbre… Je ne crois pas que ce soit trop tard, parce que quand les jeunes découvrent cet évènement, et c’est ce qui m’a le plus surpris aux Îles, ils s’impliquent, se rendent compte que c’est important. Ceux qui le découvrent, sur la Grande Terre, par exemple dans la chaîne, sont également intéressés. Parce que c’est transversal.

C’est typiquement ce genre d’évènements qui nous rassemble, qui peut nous réunir. Il répond à la question : ‘Y a-t-il une histoire commune ?’ La Monique est le reflet de la Nouvelle-Calédonie de l’époque, avec des gens des îles, un chef mécanicien originaire de Thiébaghi, un cuisinier vietnamien, un gendarme, un travailleur de l’office des postes, un géomètre, un commerçant des îles… »