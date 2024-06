[DOSSIER] La méthode Macron à l’épreuve

En visite à Bayonne mardi 21 mai, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, avancé comme possible médiateur par des élus calédoniens, s’est vivement intéressé au proche déplacement du chef de l’État sur le territoire. « J’espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur de la situation », a insisté le patron du parti Horizons, selon l’AFP. « La situation est terriblement triste et dangereuse. La France, qui a une relation compliquée à son histoire coloniale, a une possibilité de trouver une solution originale, même si c’est plus difficile qu’il y a trois mois. »

Le passage éclair du président de la République à Nouméa jeudi 23 mai n’a pas réservé de déclarations surprenantes. Le locataire de l’Élysée a installé la mission du dialogue, tracé les contours du programme économique de reconstruction, souligné l’accroissement des inégalités sociales malgré la volonté de rééquilibrage…

Sur le plan purement politique, la copie n’est pas si éloignée du courrier remis le 15 mai, après l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral provincial. Emmanuel Macron avait initialement signalé qu’en l’absence d’accord, le Congrès de Versailles serait convoqué avant fin juin pour la validation définitive du texte. « Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd’hui dans le contexte actuel, et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l’apaisement, la reprise du dialogue en vue d’un accord global » a indiqué, au terme des échanges, le visiteur, au haut-commissariat, qui a appelé « en particulier le FLNKS et la CCAT » à lever les barrages.

Tenu par l’espoir de voir les discussions politiques reprendre, le président de la République fera « d’ici un mois maximum un point d’étape pour regarder en conscience les choses et prendre des décisions sur la suite institutionnelle à donner ».

« RÉFORME ABANDONNÉE »

Peu après son intervention à Nouméa, l’évocation d’un référendum national sur le sujet du dégel du corps électoral provincial a provoqué un tollé et une incompréhension sur le territoire. La déclaration vécue comme une nouvelle maladresse, voire un coup de pression et une provocation, aurait pu être évitée. Il s’agit là d’une « lecture de la Constitution, pas d’une intention », a assuré le chef de l’État, en déplacement en Allemagne.

Son déroulé sous conditions définit clairement un tempo. Vu la charge de travail et surtout le contexte d’exercice, ce calendrier peut-il être respecté ? Pour Philippe Gomès, le projet sur le dégel est tout d’abord compromis, « la réforme est techniquement abandonnée », a même affirmé le fondateur de Calédonie ensemble sur la chaîne BFMTV. « Puisque ce n’est pas au mois de juillet, pendant les Jeux olympiques, que le Parlement va être réuni en Congrès à Versailles, et ce n’est pas au mois d’août non plus. »

La quête d’un accord global sur l’organisation institutionnelle est privilégiée, ce qui renverrait l’examen du dossier à Paris à septembre ou octobre et, du coup, pourrait reporter les élections provinciales prévues à l’origine d’ici le 15 décembre 2024.