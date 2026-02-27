[DOSSIER] La grande réforme de l’administration du territoire

Il s’agit assurément de la plus importante refonte dans l’histoire du secteur administratif, et même de l’une des plus grandes réformes que la Nouvelle-Calédonie ait connues. Le journal DNC a eu accès au document présentant le plan d’évolution de l’administration, le PEA dans le jargon. Ce numéro détaille en exclusivité le contenu du projet à ce stade.

Le chantier colossal, dont les axes ont été approuvés mardi 23 décembre lors de la séance hebdomadaire du gouvernement, puis exposés aux organisations syndicales lundi 9 février, est en phase de préfiguration. Le cadre et les objectifs sont posés.

Si, dans sa déclaration de politique générale en 2021, Louis Mapou, alors président de l’exécutif, avait émis le voeu d’une « modernisation de l’administration », son successeur, Alcide Ponga, a vu l’an dernier à travers le PEA un « projet ambitieux » censé allier « efficience, productivité et mutualisation des ressources ».

En d’autres termes, la cible est claire, selon l’élu non-indépendantiste : « réduire les coûts de fonctionnement en concentrant l’administration sur ses missions essentielles, tout en garantissant une qualité de service optimale aux administrés. Cela passera notamment par une réduction du nombre de directions et d’établissements publics et, par conséquent, par une diminution progressive du nombre d’agents publics ».

Le document consulté par DNC ne mentionne aucun licenciement de personnel, mais évoque davantage la proposition d’une place ou d’une solution négociée « à chacun », parmi les mesures d’accompagnement.